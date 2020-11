Maradona ni pustil oporoke, možne družinske pravne bitke

Diego Maradona je na svoji izjemni nogometni poti v dresih Barcelone, Napolija in argentinske reprezentance zaslužil milijone, nekaj pa dodatno še pozneje z investicijami ter drugimi posli. Po nekaterih ocenah naj bi bilo premoženje vredno okrog 90 milijonov evrov. Življenje Maradone, ki je imel v mnogih predelih sveta, posebej pa v domovini in Neaplju, status božanstva, je bilo tudi zaradi tega polno vzponov in padcev. "Bil je zelo prijazen, prijateljski, ko sva se videla. Rad sem ga imel," je za častnik Bild povedala nemška legendaFranz Beckenbauer.

"Bil je nogometni genij, ki pa je izgubil kontrolo nad svojim življenjem ... Življenje ga je vleklo na vse strani. Tega si v Nemčiji ne znamo niti predstavljati. Tega, kaj so počeli z njim, bilo je več kot občudovanje, bilo je prava histerija. Tako v Argentini kot v Neaplju," je o silovitih pritiskih na Maradono, ki jim mnogokrat ni bil kos, še dodal Beckenbauer.

Veliko vprašanje je, koliko otrok je sploh imel

Maradona je za seboj pustil precej otrok, zakonskih in nezakonskih, nekatere je že prej priznal, drugih ne. To bi lahko še dodatno zapletlo delitev premoženja, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP medijem pojasnil že prej omenjeni vir, ki želi ostati neimenovan. Pri tem je spomnil na lanski spor Maradone in njegove hčerke Giannine, ko je zagrozil, da bo vse svoje premoženje v denarju, luksuznih dobrinah, nepremičninah in avtomobilih ter tudi donosne pogodbe, mnoge bodo prinašale dohodke tudi po njegovi smrti, dal v dobrodelne namene.

Claudia Villafane je bila od svojega petnajstega leta dekle Maradone ter tudi edina žena, od katere se je ločil leta 2003. Z nekdanjo ženo sta bila v sodnih sporih zaradi številnih spominkov iz svoje kariere. V zakonu sta se rodili hčerki, zdaj 33-letna Dalma in 31-letna Giannina. Šele leta pozneje je priznal še tri otroke, tudi Diega Juniorja, rojenega le nekaj mesecev pred Dalmo. V času njegovega življenja pa je krožila šala, da ima toliko otrok, da bi lahko osnovali svoje lastno nogometno moštvo.