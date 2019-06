Maradona piha od jeze: Ko ugotoviš, da nas lahko premaga tudi Tonga

Argentinska reprezentanca na čelu z Leom Messijem je doživela neprijetno presenečenje na uvodu v Copo America. Gavči so gladko izgubili proti Kolumbiji na prvi tekmi skupine B (0:2) in so na zadnjem mestu lestvice. V skupini sta poleg Kolumbije in Argentine še reprezentanci Paragvaja in Katarja. Nič kaj dober obet pred nadaljevanjem, kjer je bila Argentina v krogu favoritov za kočno zmago. Naslednji njihov tekmec bo Paragvaj, ki je na prvi tekmi remiziral s Katarjem (1:1).

Hitro se je oglasil tudi eden najprepoznavnejših obrazov nogometne Argentine, nekoč najboljši mož reprezentance, Diego Armando Maradona. Legendarna argentinska desetica je bil besen v izjavi za lokalno televizijo po uvodnem porazu. "Ko ugotoviš, da nas lahko premaga tudi Tonga, vendar nekoč je bil igrati za moštvo prestiž, ki smo si ga krvavo prigrali. Ali se spomnijo, da so nam razbili avtobus, ko smo odhajali iz Peruja? Kaj je ostalo od tega? Kaj je dres? Dres moraš čutiti," je dejal Maradona, ki je izjavo končal s sočno kletvico. Maradona je bil sicer nazadnje trener moštva Dorados de Sinaloa, a je zaradi zdravstvenih težav končal to svojo epizodo.

