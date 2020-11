Maradona po rojstnem dnevu v bolnišnico na testiranja

Razlog za sprejem na kliniko ni koronavirusna bolezen, ki je v tej južnoameriški državi v polnem razmahu, še pišejo lokalni mediji. Jubilej je Diego Maradona proslavljal bolj skromno kot v preteklosti. Pričakal ga je namreč v samoosamitvi, ker je bil njegov osebni stražar pozitiven na novi koronavirus. Prav Maradona pa je eden tistih, ki po vseh merilih sodijo med najbolj ogrožene.

Znane so njegove številne zdravstvene težave, v letih po koncu kariere so se pojavile tudi težave s prekomerno težo, večkrat je zašel na stranpoti z alkoholom in drogami. Preživel je dva srčna napada in prebolel hepatitis, predpisali so mu stroge diete, ga pošiljali na klinike za odvajanje od alkohola itd.

Ni imel apetita

V sanatoriju Ipensa v La Plati bodo zdaj zdravniki opravili več testov. Maradona se je zadnje čase prehranjeval zelo slabo, je še dejal Luque, zato bi moral ostati na kliniki, dokler mu ne bo bolje. Že prejšnji petek, na svoj rojstni dan, Maradona ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju.

Pred prvo tekmo svojega kluba po koronskem premoru – Maradona je trener moštva iz La Plate (Gimnasia y Esgrima) – je sicer na kratko prišel na stadion, kjer je prejel čestitke in darila, vendar sta ga morala med hojo podpirati dva spremljevalca. Svetovni prvak iz leta 1986 je tekmo po zdravniškem nasvetu nato raje spremljal od doma.