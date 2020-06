Maradona podaljšal z Gimnasio: ostaja še eno sezono

Maradona (na fotografiji) ob povratku na zelenico Boce Juniors, kjer je s svojo Gimnasio 8. marca izgubil z 0:1, to pa je bila zmaga, ki je Boco okronala za državnega prvaka.

Čeprav ga je v boju za obstanek v elitni rešila epidemija novega koronavirusa, je klub zadovoljen z delom Diega Armanda Maradone, eden najboljših nogometašev vseh časov pa se odlično razume tudi z navijači.

Devetinpetdesetletni Maradona je klub prevzel septembra 2019, potem ko je ta v prvih petih krogih prvenstva štirikrat izgubil in le enkrat remiziral. Po njegovem prihodu pa se je klub dvignil, še vedno je sicer bil v nevarnosti, da se bo moral v sezoni 2020/21 preseliti v drugo ligo, a je vse strahove razblinila epidemija, zaradi katere so prvenstvo prekinili in tudi odpovedali, poroča dpa.