Maradona razkril, da ga je v preteklosti ugrabil NLP

Po mnenju številnih nogometnih romantikov celo najboljši nogometaš vseh časov Diego Armando Maradona je znova požel veliko medijske pozornosti. Trenutni trener argentinskega prvoligaša Gimnasie je na vprašanje Tyc Sporta, ali verjame v neznane leteče predmete, odgovoril: "Zakaj bi si kdo izmislil kaj takega? Tudi sam sem nekoč prišel v stik z njimi. Privoščil sem si par pijač preveč, nato pa sem izginil. Ko sem se po treh dneh prvič vrnil domov, so bili doma zelo razburjeni. Pojasnil sem jim, da me je ugrabil NLP in da jim več od tega ne smem povedati."

Maradona je tudi razkril, katere tri nogometaše bi povabil na lastno zabavo – Carlosa Teveza, Lionela Messija inGabriela Heinzeja. Odgovor na vprašanje, koga bi najraje povabil na večerjo, pa je bil presenetljivo političen: "Večerjal bi s Fidelom Castrom, Hugom Chavezom, Lulo (nekdanji brazilski predsednik), Nestorjem Kirchnerjem in Cristino Kirchner (nekdanja argentinska predsednika)terAlbertom Fernandezom (aktualni argentinski predsednik).