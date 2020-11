Maradona še nekaj dni v bolnišnici

Kljub dobremu okrevanju je Diego Maradonapo nujnem operativnem posegu kazal še nekaj znamenj zmedenosti, je dejal njegov osebni zdravnik Leopoldo Luque, ki je opravil operativni poseg, ki je trajal 80 minut. Argentinski mediji ugibajo, da je nenavadno vedenje, ki so ga opazili pri Maradoni, lahko povezano s pojavom odtegnitvenih simptomov, upoštevajoč Maradonino dolgo zgodovino odvisnosti od mamil in alkohola.

Čeprav je javno povedal, da kokaina ne uporablja več, prijatelji in mediji poročajo, da ostaja odvisen od alkohola. Na novinarski konferenci pred zasebno kliniko v Buenos Airesu, kjer so v torek zvečer kirurgi opravili operacijo na možganih, si je Maradonin osebni zdravnik prizadeval, da bi predstavil optimistično oceno splošnega stanja 60-letnika.

'Tudi plesali smo'

"Diegu gre dobro. Pregled z računalniško tomografijo (CT) je bil pozitiven. Tudi plesali smo. Ja, plesali smo!" je rekel zdravnik, ki je vztrajal, da je bil postopek "rutinska operacija". Zdravnik je dejal, da se Maradona "strinja" z diagnozo in bo ostal na kliniki, kamor so ga pripeljali iz bolnišnice La Plata, kjer so ga sprejeli zaradi izčrpanosti, med pregledom pa so nato odkrili krvni strdek v možganih.

Že prej je kirurg dejal, da so zdravniki zadovoljni s stanjem nekdanjega igralca: "Lahko hodi, govori z mano ... zato je mogoče še malo prezgodaj reči, vendar je okrevanje odlično."

Od kar so v medije prišla zaskrbljujoča sporočila o zdravstvenem stanju nogometne legende, so se pred kliniko zgrnili navijači, ki so pustili sporočila in napise podpore ter praporje in plakate, ki prikazujejo zvezdnika v njegovih najboljših letih. Skupaj z 20 let starejšo brazilsko ikono Pelejem Maradona velja za enega največjih igralcev nogometa vseh časov.

Čudno obnašanje in črne misli

Preden se je Maradoni poslabšalo njegovo zdravstveno stanje, je bil malodušen, preletavale so ga črne misli, je v sredo dejal njegov odvetnik Matias Morla.

"Obnašal se je nenavadno. Bil je zelo depresiven in govoril je o mrtvih sorodnikih, ki jih pogreša," je dejal Morla. Njegov prijatelj je povedal, da je bil Maradona "zelo zaskrbljen" zaradi operacije, pohvalil pa je Luqueja in dodal, da "če ne bi zaznal strdka, bi bila Maradonina usoda lahko tudi drugačna."

Preživel dva srčna napada, hepatitis, operacijo želodca ...

Njegovo zdravstveno stanje po koncu nogometne kariere ni bilo zgledno. Preživel je dva srčna napada, zbolel je tudi za hepatitisom, imel je težave s preveliko telesno težo in je prestal operacijo zmanjšanja želodca. Zdravil se je tudi na kliniki za odvajanje od odvisnosti.

Že minuli petek na svoj 60. rojstni dan Maradona ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju, imel je težave s hojo. Pred prvo tekmo svojega kluba po koronskem premoru, Maradona je trener pri moštvu Gimnasia y Esgrima, je sicer na kratko prišel na stadion, kjer je prejel čestitke in darila. Vendar sta ga morala med hojo podpirati dva spremljevalca. Svetovni prvak iz leta 1986 je tekmo po nasvetu zdravnika nato raje spremljal od doma.