Maradona se zgleduje po Mourinhu: Zakaj? Ker je brez dvoma najboljši

Bo sedel na klop španske reprezentance? "Zanimajo me le dolgoročni projekti," je zatrdil Maradona.

Kljub temu Diego Armando Maradona na situacijo gleda nekoliko drugače. Sam je Joseja Mourinha kronal za najboljšega stratega na svetu, medtem ko ima Pep Guardiola, po njegovem mnenju, moč le zaradi dobrega finančnega ozadja in rezultatov. "Zame je Mou najboljši. Vsekakor pa si Guardiola zasluži vse pohvale, saj je razvil tisto, kar mu jeJohan Cruyffdal. Že večkrat sem povedal, da tiki-taka ni izumil Guardiola, temveč Cruyff. V tem trenutku si lahko Pep izbere kateregakoli nogometaša na svetu si želi. Na ta način je tiki-taka precej bolj enostavna," je pojasnil Maradona, ki je pred časom sedel na klop mehiškega drugoligaša Doradosa.

V trenerskih vodah bi mu nekaj več izkušenj in nasvetov prišlo še kako prav, zato bi v bližnji prihodnosti rad odpotoval na Otok. "Kot trener se moram marsikaj naučiti. Prav zato razmišljam, da bi odšel v Manchester in povprašal Mourinha za nekaj nasvetov," je novinarjem zaupal legendarni argentinski nogometaš in dodal: "Zakaj? Ker je brez dvoma najboljši."