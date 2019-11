Maradona spet na tržišču: po dveh mesecih slovo od Gimnasie

Svetovni prvak in kapetan Argentine na SP 1986 v Mehiki je bil do junija trener tamkajšnjega drugoligaša Dorados de Sinaloa. Zaradi zdravstvenih težav je nato s trenerskega mesta odstopil in julija odšel na operacijo kolena v Buenos Aires. Maradona je v kratkem obdobju v Mehiki Dorados z zadnjega mesta na lestvici pripeljal na vrh in v finale kvalifikacij za prvo ligo.