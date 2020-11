Maradona uspešno operiran

Nadaljnji zdravniški pregled z računalniško tomografijo (CT) pa je pokazal, da ima eden najboljših nogometašev v zgodovini krvni strdek v možganih. Ta je bil kriv tudi za subduralni hematom, ki je terjal nujno operacijo. Maradono so iz bolnišnice La Plata premestili v kliniko Olivos, kjer je operativni poseg opravil kar njegov osebni zdravnik Luque.

"Uspelo nam je uspešno odstraniti strdek. Diego je zelo dobro prestal operacijo," je po operativnem posegu lokalnim medijem povedal Luque . Maradono so sicer v bolnišnico sprva sprejeli zaradi slabega počutja v zadnjih dneh, ki sta ga povzročili slabokrvnost in dehidracija.

"Operacija je končana in je bila uspešna. Vse je šlo po načrtih. Diegu gre dobro in počiva v svoji sobi," je osebni predstavnik Maradone Sebastian Sanchi zapisal na Instagramu. Že prejšnji petek, na svoj rojstni dan, Maradona ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju.

Pred prvo tekmo svojega kluba po koronskem premoru – Maradona je namreč trener pri moštvu Gimnasia y Esgrima – je sicer na kratko prišel na stadion, kjer je prejel čestitke in darila, vendar sta ga morala med hojo podpirati dva spremljevalca. Svetovni prvak iz leta 1986 je tekmo po nasvetu zdravnika nato raje spremljal od doma.

Tri dni za tem so ga sprejeli v bolnišnico. "Za njim je zelo čustven in težak teden. Bil je pod hudim stresom. To ga je psihološko prizadelo," je za televizijo TyC Sports ob tem dejal Luque.