Maradona uspešno prestal operacijo: Vse je minilo brez zapletov

Diego Armando Maradona, ki tudi po končani karieri pridno polni časopisne stolpce, je svojim privržencem in ljubiteljem nogometa po celem svetu sporočil veselo novico. Uspešno in brez zapletov je namreč prestal rutinsko operacijo trebuha, potem ko je zaradi trebušne kile prišlo do notranjih krvavitev.

Diego Aramando Maradona je trenutno trener mehiškega drugoligaša Dorados iz razvpitega mesta Sinaloa, kjer je v 80-ih letih nastal eden najznamenitejših mehiških kartelov v zgodovini. FOTO: AP Diego Armando Maradona, argentinska nogometna legenda, je uspešno prestal operacijo v trebuhu, posledico notranje krvavitve, ki jo je povzročila trebušna kila. Nekdanjemu najboljšemu nogometašu sveta in argentinskemu reprezentantu so zdravstveno težavo odkrili na rutinskem pregledu na začetku letošnjega leta. "Vse je minilo brez zapletov, vse se je srečno končalo," je prek socialnih medijev sporočil Maradonin odvetnik Matias Morla, ki je napovedal, da njegov 58-letni klient ne bo hitel z vrnitvijo v Mehiko, kjer je trener drugoligaške ekipe Dorados."Vsi verjamemo, da si bo hitro opomogel, do tokrat pa se bo tudi dobro spočil."