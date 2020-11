Maradoni odkrili možgansko krvavitev

Po poročanju ESPN Argentina je zdravstveno stanje argentinske nogometne ikone Diega Maradone resno. Le nekaj dni po 60. rojstnem dnevu so enega nogometnih velikanov sprejeli v bolnišnico v La Plati. Kot so sprva poročali, zaradi dehidracije in slabokrvnosti. Pregled z računalniško tomografijo ali CT pa je pokazal na krvni strdek v možganih.

Z vrat klinike Sanatorio Ipensa de La Plata je Federico Bueno zaESPN F360 poročal, da je trebaDiega Maradonotakoj operirati zaradi krvavitve, ki je bila zaznana v njegovi glavi. Gre za subduralni hematom, ki terja nujno operacijo. Maradono bodo premestili iz bolnišnice La Plata na kliniko Olivos, kjer bo operativni poseg najverjetneje opravil njegov osebni zdravnik Leopoldo Luque.Že minuli petek, na svoj rojstni dan, Maradona ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju. Pred prvo tekmo svojega kluba po koronskem premoru - Maradona je trener pri moštvu Gimnasia y Esgrima - je sicer na kratko prišel na stadion, kjer je prejel čestitke in darila. Vendar sta ga morala med hojo podpirati dva spremljevalca. Svetovni prvak iz leta 1986 je tekmo po nasvetu zdravnika nato raje spremljal od doma.