Maradonova žoga išče novega lastnika

"Ta žoga je bila priča najbolj znani polemiki in najbolj slavni mojstrovini v zgodovini nogometa," pišejo pri ameriški dražbeni hiši Heritage Auctions s sedežem v Dallasu, kjer za košček nogometne zgodovine pričakujejo ponudbe v višini deset milijonov dolarjev oziroma približno 8,8 milijona ali več.

Po odmevnem obračunu na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Argentino bodo žogo, s katero je Diego Armando Maradona leta 1986 spisal nogometno zgodovino, ponudili na dražbi.

Zbiranje ponudb se bo predvidoma začelo 31. julija, sama dražba pa bo potekala od 21. do 23. avgusta. Izklicna cena znaša 2,5 milijona ameriških dolarjev oziroma 2,2 milijona evrov.

Žoga s tekme med Argentino in Anglijo, ki je bila takrat politično obarvana zaradi falklandske vojne, do katere je prišlo štiri leta prej, je bila več desetletij v lasti tunizijskega sodnika Alija Bin Nasserja. Prav on je sodil tekmo na stadionu Azteca in žogo tudi obdržal. Sodnik je potrdil njeno pristnost in navedel, da med tekmo niso uporabili nobene druge žoge.

Tudi strokovnjaki naj bi potrdili, da gre prav za tisto žogo, s katero je Maradona ob zmagi z 2:1 dosegel tako gol z božjo roko kot svoj gol stoletja.

Leta 2022 je žoga na dražbi v Londonu prinesla 2,3 milijona evrov.