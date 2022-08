Marc Cucurella postal peta poletna okrepitev Chelseaja

24-letni levi bočni branilec Marc Cucurella je po pričakovanjih postal nova okrepitev Chelseaja. Londončani bodo za španskega reprezentanta Brighton & Hove Albionu odšteli približno 65 milijonov evrov ter morebitnih osem milijonov evrov dodatkov. Cucurella je z Bluesi podpisal šestletno pogodbo.

Vsestranski branilec Marc Cucurella se v Chelsea seli le nekaj tednov po svojem 24. rojstnem dnevu in po impresivni debitantski sezoni v Premier ligi z Brightonom, za katerega je zbral 38 nastopov v vseh tekmovanjih in dosegel svoj edini gol na predzadnji domači tekmi proti Manchester Unitedu.

24-letni Španec, ki primarno igra na položaju levega bočnega branilca je vsestranski igralec, ki lahko zapolni tudi vlogi levega krilnega branilca in osrednjega branilca. S strani navijačev Brightona je bil po koncu lanske sezone izbran za najboljšega igralca sezone. Ob podpisu za Chelsea je Cucurella za klubsko spletno stran dejal: "Res sem srečen. To je zame velika priložnost, da se pridružim enemu najboljših klubov na svetu, in trdo bom delal, da bom tukaj srečen in pomagal ekipi."

Predsednik Chelseaja Todd Boehly pa je o prišleku povedal: "Marc je eliten branilec dokazane kakovosti Premier lige in bo še dodatno okrepil našo ekipo v novi sezoni. Še naprej trdo delamo na igrišču in izven njega in veseli nas, da bo Marc del sedanjosti in prihodnosti pri Chelseaju." Behdad Eghbali in Jose E. Feliciano, solastnika Chelseaja, pa sta o Špancu povedala še: "Zelo smo navdušeni, da smo pripeljali Marca v Chelsea in da bo postal še en ključni del naše ekipe ob vstopu v novo sezono. Vsi se že veselimo, da ga bomo videli na igrišču."

Hakim Ziyech, Marc Cucurella in Danny Welbeck

Preden je prestopil na južno obalo Anglije k Brightonu, je bil Katalonec nogometno vzgojen v rodni Španiji, kjer se je začel kaliti pri Espanyolu, pri 14 letih pa se je pridružil Barceloni. V La Ligi je odigral tri polne sezone, sprva kot posojen pri Eibarju in Getafeju, preden se je slednjemu za stalno pridružil poleti 2020. Španec je lani poleti debitiral v članski reprezentanci, kar je bil njegov zaenkrat edini nastop za La Rojo do danes, je pa na olimpijskih igrah v Tokiu z ekipo do 23 let osvojil srebrno medaljo.

V nasprotno smer pa odhaja mladi angleški branilec Levi Colwill, ki bo naslednjo sezono kot posojen igralec Chelseaja pri Brightonu nabiral premierligaške izkušnje. Chelsea se je pred tem okrepil že z Raheemom Sterlingom, Kalidoujem Koulibalyjem ter mladima Gabrielom Slonino in Carneyem Chukwuemeko.

Chelseajeve navijače je sicer že sinoči razveselila novica, da v Londonu ostaja kapetan Cesar Azpilicueta, ki je za dve leti podaljšal pogodbo s klubom za katerega igra že od leta 2012. 32-letnega Španca si je močno želela španska Barcelona, ki naj bi se po nekaterih poročanjih že dogovorila o osebnih zahtevah prestopa, ki je vsaj zaenkrat padel v vodo. Bo pa kot kaže Barcelono slej kot prej okrepil Chelseajev Marcos Alonso, ki po prihodu Cucurelle ne bo več v prvem planu Thomasa Tuchla.