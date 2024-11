Marc ter Stegen upa na vrnitev še v tej sezoni

Marc-Andre ter Stegen upa na vrnitev na igrišča že v tej sezoni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Mogoče mi to uspe še letos. In če ne, bom šel polno v naslednje leto," je dejal 32-letnik v pogovoru za DAZN pred tekmo njegovega kluba v ligi prvakov proti Bayernu, ki so jo Katalonci dobili s 4:1.

Ter Stegen si je prejšnji mesec na tekmi proti Villarrealu raztrgal tetivo pogačice v kolenu in nato prestal operacijo.