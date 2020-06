Marca: Messi še nikoli ni bil slabši kot pod Setienom

Lionel Messi je od sezone 2009/2010 dalje vselej zabil vsaj 40 zadetkov. Fantastičnega niza pa bo letos po vsej verjetnosti konec. Lanski dobitnik zlate žoge je v tej sezoni zaenkrat pri zanj zelo skromnih 26 zadetkih, čeprav velja omeniti, da je ob tem prispeval kar 21 asistenc. Od Messija se je v prejšnjih letih pričakovalo, da je v najtežjih trenutkih reševal Blaugrano, kar pa se dogaja vse redkeje. Da ne bo pomote, Argentinec je še vedno alfa in omega igre Kataloncev, ki si je brez njega ni mogoče predstavljati, a vse bolj očitno postaja, da mu sistem trenerjaQuiqueja Setiena ne ustreza.

Kar se zadetkov tiče, je bil nazadnje tako (ne)učinkovit v sezoni 2007/2008, ki jo je končal s 16 zadetki in 18 asistencami. V naslednji, prvi pod vodstvomPepa Guardiole, jih je dosegel 38, tudi famozna in ekipno nič kaj uspešna sezona Tate Martina(2013/2014) pa je bila iz individualnega vidika za Messija bistveno boljša – 41 golov in 14 asistenc.

PriMarci so na podlagi zgoraj navedenih podatkov zapisali, da Messi v dresu Barcelone še nikoli ni bil slabši kot pod Setienovim vodstvom. Da to popravi, ima Argentinec do konca sezone na voljo še sedem prvenstvenih in vsaj eno tekmo Lige prvakov, na katerih pa bo moral zares sunkovito obrniti krivuljo svoje forme. V nasprotnem primeru se Barceloni ne piše dobro.

Že tradicionalno pozorni španski mediji, ki jim podrobnosti iz taborov Barce in Reala nikdar ne uidejo, so na tekmi v Vigu opazili, kako je Messi ob premoru za hidracijo kar dvakrat ignoriral navodila Setienovega pomočnika Ederja Sarabie. Marca ob tem dodaja, da kapetan ni edini, ki se v zadnjem času vse bolj odmika od trenerskega štaba. Jasno je, da se Setienov stolček vse bolj maje, in če gre verjeti španskim medijem, bo januarski prišel iz Betisa v kratkem izgubil službo. Reši pa ga lahko le slavje v španskem prvenstvu ali Ligi prvakov.

Trenutek, ko naj bi Messi ignoriral Setienovega pomočnika: