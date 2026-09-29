Se v boju za zlato žogo obeta presenečenje?

Boj za zlato žogo že dolgo ni bil tako napet kot letos. Harry Kane je za Bayern v prejšnji sezoni dosegel več kot 60 zadetkov, a je ostal brez Lige prvakov in nato z angleško reprezentanco zaman lovil naslov svetovnega prvaka. Prav zato so številni poudarjali, da si angleški talisman ne zasluži zlate žoge.

Po drugi strani je za Laminom Yamalom odlična sezona, po domačem naslovu z Barcelono je s furijo slavil še na mundialu, kjer sicer ni bil v najboljši formi. Potem sta tu še Lionel Messi, ki je prav na svetovnem prvenstvu znova zablestel. Enako pa velja za Kyliana Mbappeja, z desetimi goli najboljšega strelca mundiala.