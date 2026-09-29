Se v boju za zlato žogo obeta presenečenje?

Boj za zlato žogo že dolgo ni bil tako napet kot letos. Harry Kane je za Bayern v prejšnji sezoni dosegel več kot 60 zadetkov, a je ostal brez Lige prvakov in nato z angleško reprezentanco zaman lovil naslov svetovnega prvaka. Prav zato so številni poudarjali, da si angleški talisman ne zasluži zlate žoge.
Po drugi strani je za Laminom Yamalom odlična sezona, po domačem naslovu z Barcelono je s furijo slavil še na mundialu, kjer sicer ni bil v najboljši formi. Potem sta tu še Lionel Messi, ki je prav na svetovnem prvenstvu znova zablestel. Enako pa velja za Kyliana Mbappeja, z desetimi goli najboljšega strelca mundiala.
Kampanije v slogu politikov
Zanimivo, da je za vse glavne kandidate v zadnjih tednih potekala prava medijska kampanja. Bayern je na svojih družbenih omrežjih spraševal ostale nogometaše, zakaj si njihov soigralec zasluži zlato žogo. Nekdaj priznani novinar Fabrizio Romano, ki si s svojimi objavami to poletje sicer ni delal usluge, je kot nor "tvital" za Yamala. Argentinci so v en glas poudarjali, da bi zlato žogo še devetič moral prejeti Messi. Mbappe pa je v zadnjem obdobju dal kar nekaj intervjujev, v katerih je govoril predvsem o zlati žogi. Ali je šlo za naključje, preverite sami.
Stavnice imajo običajno prav
No, španska Marca na svoji spletni strani poroča, da bi na koncu utegnilo priti do presenečenja. Dolgo je za izrazitega favorita veljal Kane, a so stavnice v zadnjih dneh posodobile svojo ponudbo. Po novem ima Yamal povsem enake možnosti kot angleški napadalec.
19-letni španski čarodej ima priložnost, da postane z naskokom najmlajši v zgodovini s to nagrado. Doslej je bil najmlajši Ronaldo Nazario, ki je zlato žogo osvojil pri 21 letih.
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