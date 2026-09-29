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Nogomet

Se v boju za zlato žogo obeta presenečenje?

Madrid, 29. 09. 2026 09.50 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
J.B.
Lamine Yamal

Glasovi za novega dobitnika zlate žoge so oddani. Dobitnik najprestižnejše posamične nagrade v svetu nogometa bo znan 26. oktobra. Do nedavnega je za izrazitega favorita veljal Harry Kane, a so stavnice zdaj povsem spremenile svoje napovedi ...

Harry Kane ni več prvi favorit.
Harry Kane ni več prvi favorit.
FOTO: AP

Boj za zlato žogo že dolgo ni bil tako napet kot letos. Harry Kane je za Bayern v prejšnji sezoni dosegel več kot 60 zadetkov, a je ostal brez Lige prvakov in nato z angleško reprezentanco zaman lovil naslov svetovnega prvaka. Prav zato so številni poudarjali, da si angleški talisman ne zasluži zlate žoge. 

Po drugi strani je za Laminom Yamalom odlična sezona, po domačem naslovu z Barcelono je s furijo slavil še na mundialu, kjer sicer ni bil v najboljši formi. Potem sta tu še Lionel Messi, ki je prav na svetovnem prvenstvu znova zablestel. Enako pa velja za Kyliana Mbappeja, z desetimi goli najboljšega strelca mundiala.

Argentinci v en glas poudarjajo, da si zlato žogo zasluži Messi.
Argentinci v en glas poudarjajo, da si zlato žogo zasluži Messi.
FOTO: AP

Kampanije v slogu politikov

Zanimivo, da je za vse glavne kandidate v zadnjih tednih potekala prava medijska kampanja. Bayern je na svojih družbenih omrežjih spraševal ostale nogometaše, zakaj si njihov soigralec zasluži zlato žogo. Nekdaj priznani novinar Fabrizio Romano, ki si s svojimi objavami to poletje sicer ni delal usluge, je kot nor "tvital" za Yamala. Argentinci so v en glas poudarjali, da bi zlato žogo še devetič moral prejeti Messi. Mbappe pa je v zadnjem obdobju dal kar nekaj intervjujev, v katerih je govoril predvsem o zlati žogi. Ali je šlo za naključje, preverite sami.

Lamine Yamal je pri 19 letih osvojil tako naslov evropskega kot svetovnega prvaka.
Lamine Yamal je pri 19 letih osvojil tako naslov evropskega kot svetovnega prvaka.
FOTO: AP

Stavnice imajo običajno prav

No, španska Marca na svoji spletni strani poroča, da bi na koncu utegnilo priti do presenečenja. Dolgo je za izrazitega favorita veljal Kane, a so stavnice v zadnjih dneh posodobile svojo ponudbo. Po novem ima Yamal povsem enake možnosti kot angleški napadalec.

19-letni španski čarodej ima priložnost, da postane z naskokom najmlajši v zgodovini s to nagrado. Doslej je bil najmlajši Ronaldo Nazario, ki je zlato žogo osvojil pri 21 letih.

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KOMENTARJI2

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n0rc
29. 09. 2026 11.05
Si pa Fabian Ruiz 100x bolj zasluži zlato žogo, ker je dejansko osvojil vse kar se osvojiti da...
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0 0
Loptass
29. 09. 2026 10.50
Stavnice imajo običajno prav....na tem portalu pa so osebe, ki imajo v svojih napovedih vedno prav. Dokler ne pride do konca sezone oz. podelitev nagrad. Potem pa se izkaže, da je vse skupaj krivica, sovražni govor, Negreira.....
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