MARCA: Nezadovoljni Oblak bi lahko že januarja zapustil Atletico

Chelsea naj bi poleti želel Oblaka in bil pripravljen plačati odkupno klavzulo v njegovi pogodbi, a je Škofjeločan ponudbo zavrnil. Nato so za rekordni znesek kupili Španca Kepo Arrizabalago, med premožnejšimi klubi, ki še vedno (teoretično) iščejo vratarja, je tako ostal le še Paris Saint-Germain ...

Dnevnik MARCAse je po podelitvi svojih nagrad za dosežke v minuli sezoni španskega prvenstva, med nagrajenci je bil tudi Jan Oblak, razpisal o prihodnosti slovenskega čuvaja mreže v vrstah madridskega Atletica. Škofjeločana je že na odru v Barceloni doletelo zanj vedno neprijetno vprašanje o prihodnosti pri rdeče-belih, po tem, ko je dejal, da si želi ostati še več let, pa je kot že nekajkrat dodal, da je "zaenkrat" v Madridu.

"Pri Atleticu ostajajo mirni glede prihodnosti Oblaka, ki ga imajo za ključni člen svojega projekta za naslednja leta. Klub mu je na mizo že dal dve veliki ponudbi za podaljšanje pogodbe, s katero bi, glede na finančni nadzor, ki ga izvaja LaLiga, postal najbolje plačani vratar na svetu,"poroča MARCA.

OBLAK

Odprta vrata januarskemu prestopu

Osrednji španski športni časnik dodaja, da Oblak ni pristal na nobeno od dveh ponudb. Prvo naj bi mu rdeče-beli predstavili že lani, tokratno pa na začetku te sezone, tako da se pogajanja nadaljujejo. Ker ima podpisano pogodbo do leta 2021, MARCAdodaja, da so pri Atleticu "mirni", tudi stomilijonska odkupna klavzula pa je po njihovem mnenju dosegljiva zgolj peščici klubov.

PREBERITE ŠE: Statistika obramb v Ligi prvakov razkriva: Handanović povsem pri vrhu, Oblak povsem na dnu

"Kljub temu iz tabora igralca (ki je včeraj prejel svojo tretjo zaporedno nagrado Zamora) zagotavljajo, da dejstvo, da dogovora niso sklenili, odpira vrata morebitnemu odhodu tudi v prihajajočem januarskem prestopnem roku, seveda, če bi bil kateri od klubov pripravljen vplačati 100 milijonov evrov njegove klavzule,"še piše MARCA.

Že pred meseci so se španski mediji razpisali o domnevnem nezadovoljstvu 25-letnega Slovenca, ki je po večletni zvestobi in suverenih predstavah očitno pričakoval večje (in hitreje ponujeno) podaljšanje pogodbe. Rdeče-beli so (zaenkrat) zamudili vlak in zdaj mrzlično čakajo na "otoplitev" odnosov ...