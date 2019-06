MARCA trdi: Barca sestavlja enega najboljših napadov v zgodovini

Messi, Suarez in Neymar (z leve) so Barci skupaj prinesli zadnjo trofejo v Ligi prvakov. Bilo je leta 2015 v Berlinu, kjer so Katalonci z goli Ivana Rakitića, Suareza in Neymarja premagali Juventus (3:1).

"Barcelona je dvignila svoje karte. Čaka jo veliko dela in ure preživlja v svojih pisarnah, da bi še dodatno okrepila ekipo (trenerja Ernesta, op. a.) Valverdeja po prihodu De Jonga. Ob pričakovanju prihoda Griezmanna je pogled kluba usmerjen v situacijo Neymarja,"pišejo na spletni strani cenjenega športnega dnevnika iz Madrida.

Najboljši napad v zgodovini?

"Po eni strani čaka na Antoina Griezmanna. Od julija naprej bodo znane novosti v zvezi s Francozom. Po drugi strani pa dela na tem, da bi poskusila zaključiti nakup Neymarja. V klubu bodo vsaj poskusili: računajo že na željo igralca, da zapusti Paris Saint-Germain, zdaj pa morajo priti do dogovora s PSG, da bi speljali operacijo, za katero se že zdi, da se bo vlekla skozi vse poletje. Če se bodo reči na obeh frontah uresničile, potem bo Ernesto Valverde v svoji ekipi v sanjskem napadu računal na Lea Messija, Luisa Suareza, Griezmanna in Neymarja. Perfekten napad ... In najboljši v zgodovini?" se sprašujejo.

Ponujajo tudi možne sisteme igre, ki bi vključeval vse zvezdnike, seveda tudi Lionela Messijain Luisa Suareza: prva varianta postavlja Messija in Suareza v konico napada, medtem ko bi Neymar in Griezmann napadala z obeh bokov (4-4-2). Druga postavlja v konico napada kot osamljenega napadalca Suareza, za njim pa napadalni trio Messi-Griezmann-Neymar (4-2-3-1). Če bi Suarez počival, bi Messi igral v konici napada ob Griezmannu in Neymarju, medtem ko bi na sredini igrišča lahko "operirali" Sergio Busquets, Ivan Rakitićin novinec De Jong (4-3-3).

NEYMAR

Busquets in De Jong v prednosti pred Rakitićem in Arthurjem

"Valverde se tudi zaveda, da bi v primeru združitve štirih 'crackov' (izjemnih nogometašev, op. a.) v svoji ekipi lahko zapadel v neravnovesje. Štirje zelo napadalno usmerjeni nogometaši bi lahko vplivali na ravnovesje, saj bi bila sredina igrišča premalo okrepljena za obrambne naloge. Zdi se, da ima Busquets svoje mesto v prvi postavi Barce zagotovljeno, De Jong, bleščeči nakup tega poletja, pa pridobiva na možnostih, da bi bil njegov pribočnik. Rakitić in Arthur (Melo) sta drugi alternativi,"so še zapisali pri dnevniku MARCA.

Seveda bo veliko odvisno od morebitnih prodaj najvrednejših posameznikov članskega moštva: na "tapeti" sta Brazilec Philippe Coutinhoin Francoz Ousmane Dembele, potem ko je v torek Barca sklenila nov dogovor z liverpoolskim prvoligašem Evertonom, ki mu je za 25 milijonov evrov (in vključenimi dodatki) prodala portugalskega vezista Andreja Gomesa. MARCAocenjuje, da sta za skupen prihod Griezmanna in Neymarja Jr. absolutno pomembni slovesi Coutinha in Dembeleja, potem ko je bil prvi v minuli sezoni tarča številnih kritik, drugi pa je kljub večkratnim zamudam na treninge veliko bolj priljubljen med navijači kluba s Camp Noua.

GRIEZMANN

COUTINHO

DEMBELE