Marcel Ratnik: Kljub zmagi nismo bili prava Olimpija

"Končno je zmaga prišla tudi do nas. Vsi smo zadovoljni in vzdušje v ekipi je po taki zmagi neverjetno. Kljub temu pa mislim, da nismo bili prava Olimpija. Odigramo lahko bolje, ampak konec koncev je najpomembnejša zmaga, ne glede na to, kako smo do nje prišli," je po tekmi povedal Marcel Ratnik , ki je kljub svoji mladosti Olimpijo do zgodovinske zmage v Evropi popeljal v vlogi kapetana.

"Za obrambo je zelo pomembno, da smo ponovno obdržali ničlo. To je že četrta tekma zapored brez prejetega zadetka, kar je zelo dobro tudi iz vidika ofenzive. Ustvarili smo si dovolj priložnosti, bili smo potrpežljivi in na koncu dali dva zadetka ter zmagali tekmo," je dejal 19-letnik in dodal, da je zmaga pomembna tudi za samozavest v ekipi. "To nam daje dodatno moč. Ničla zadaj ti da spodbudo, da si lahko bolj samozavesten in mislim, da smo kot ekipa dobro stali na igrišču in delali drug za drugega, kar je na koncu tudi prineslo rezultat."