Marcela Lippija je nadomestil domači kitajski strokovnjak

Reprezentanco bo vodil nekdanji kitajski igralec in reprezentant, 42-letni Li Tie, ki je bil začasni trener po odhodu 71-letnega Marcela Lippija. Li je nekaj sezon igral celo v Angliji, ko je bil od 2002 do 2006 član Evertona, bil pa je tudi del kitajske enajsterice na svetovnem prvenstvu leta 2002, ko je Kitajska prvič in zadnjič doslej zaigrala na mundialu.

Italijanski nogometni strateg od sredine novembra ni več selektor kitajske izbrane vrste. Odstopil je po štirih tekmah kvalifikacij za SP 2022. Sodu je izbil dno poraz Kitajske proti Siriji z 1:2. Lippi, z Italijo je bil leta 2006 svetovni prvak, je tako že drugič v lanskem letu zapustil selektorsko mesto Kitajske. Prvič je to naredil januarja, ko je njegova reprezentanca izgubila v četrtfinalu azijskega prvenstva z Iranom, potem pa se je s kitajsko zvezo dogovoril za vrnitev. Selektorske obveznosti je znova prevzel junija in bi moral Kitajsko po pogodbi voditi do konca kvalifikacij za SP v Katarju.

Med obema letošnjima avanturama Lippija v vlogi kitajskega selektorja je bil na tem mestu njegov rojak Fabio Cannavaro, ki pa je zdržal še krajši čas kot Lippi, trener je bil le dober mesec.

Kitajska je v skoraj izgubljenem položaju. Za vodilno Sirijo ima v kvalifikacijski skupini A za azijske udeležence svetovnega prvenstva kar velikih osem točk zaostanka. Sirija ima popolni izkupiček petih zmag za 15 točk. Kitajska – dve zmagi, en poraz, en remi – si sedem točk deli s Filipini. V tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo čez dve leti v Katarju, pa bodo vstopili le zmagovalci osmih skupin ter četverica najboljših drugouvrščenih ekip.