Marcelino opravil pogovore z Arsenalom, ki pa bo očitno iskal drugje

Po poročanju ESPN je Marcelino Garcia Toralže opravil z razgovorom za službo pri Arsenalu in si "vneto želi" postati naslednik Unaija Emeryjav severnem Londonu. Nekdanji trener Seville, Villarreala in Valencie se je v zadnjih urah mudil v pisarnah "topničarjev", v torek pa se je vrnil v domovino. 54-letnik naj bi svojim najbližjim zaupal, da ni optimističen, saj naj Arsenal ne bi želel pripeljati še enega Španca tako kmalu po koncu sodelovanja z Emeryjem, ki je klub vodil zadnje leto in pol, dodaja ESPN.

Poleg Marcelina se je na seznamu možnih naslednikov Emeryja bojda pojavil tudi nekdanji kapetan kluba Patrick Vieira, a naj bi imeli pred dolgoletnim francoskim reprezentantom in nogometašem Arsenala, ki trenutno vodi Nico v elitni francoski ligi, prednost nekateri drugi kandidati, denimo še en nekdanji vezist severnolondonskega kluba Mikel Arteta, ki je v zadnjih sezonah pomočnik Josepa Guardiolepri Manchester Cityju, pa tudi trenutno brezposelna Italijan Massimiliano Allegriter Argentinec Mauricio Pochettino.

Kontroverzen konec sodelovanja z Valencio

Emeryja so na stadionu Emirates odpustili 29. novembra, potem ko so finalisti minule sezone Lige Evropa nanizali sedem tekem brez zmage v vseh tekmovanjih in se vnovič močno oddaljili od boja za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Baska je nasledil Šved Fredrik Ljungberg, tako kot Vieira in Arteta bivši vezist "topničarjev", ki je v ponedeljek na gostovanju pri West Ham Unitedu z varovanci proslavljal prvo zmago (3:1) in skok do devetega mesta na lestvici.

ESPNdodaja, da se iskanje "dolgoročne rešitve nadaljuje", Arsenal pa da bo še naprej "nadziral napredek" ekipe pod taktirko Ljungberga pred dokončno odločitvijo. Marcelino je sicer septembra izgubil službo pri Valencii, potem ko se je z lastnikom Petrom Limom sporekel glede dolgoročnih načrtov, nakupovanja igralcev in vodenja moštva, v kar se je s svojim odhodom vmešal tudi tesen sodelavec španskega trenerja, generalni direktor Mateu Alemany. Marcelino je "netopirje" v dveh sezonah popeljal do uvrstitve v Ligo prvakov, po več kot desetletju pa je nekdanji klub Zlatka Zahovićatudi osvojil katerega od državnih naslovov in v finalu španskega pokala v Sevilli premagal Barcelono (2:1).

'Močno si želi delati v Premier League'

Marcelinova Valencia je, zanimivo, v minuli sezoni Lige Evropa v polfinalu izpadla proti Arsenalu, napredovanje v bakujski finale imajo mnogi za vrhunec Emeryjevega delovanja pri "topničarjih". ESPNše dodaja, da je Marcelino v tej sezoni "podrobno spremljal" morebitne naslednje delodajalce, njegova ocena je, da je ekipa "močna v napadu", kot celota pa "neuravnotežena".

"Skupaj s svojo ekipo trenerjev si močno želi delati v Premier League, potem ko je do sedaj deloval le v Španiji, ponujeno službo (Arsenala, op. a.) pa bi sprejel,"je še zapisal ESPN.

