Marcello Lippi: Še nikoli nisem videl nogometaša, kakršen je de Ligt

Marcelo Lippi je v trenerski karieri sodeloval s številnimi izjemnimi branilci. Pod njegovo taktirko so med drugim delovali Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Franco Baresi in Fabio Cannavaro. Po mnenju 71-letnika je vsak izstopal v določenem elementu igre, nihče pa ni bil tako kompleten kot prav 19-letni Matthijs de Ligt: “Fizično je na neverjetnem nivoju. Odličen je v igri z nogo, krasi ga tudi izvrstna nogometna inteligenca. Poleg tega zabije veliko zadetkov, kar je zagotovo njegova prednost,”je na dušo Nizozemcu popihal legendarni Italijan.

De Ligt je sicer tik pred tem, da zapusti nizozemsko prestolnico in okrepi torinski Juventus. Pri stari dami naj bi zanj odšteli nekaj manj kot 70 milijonov evrov, kar pa je po Lippijevem mnenju upravičena vsota: “Za Juventus je to najboljša možna okrepitev. Že leta dokazuje, da je zmožen igrati na najvišji ravni, in mislim, da bi lahko v Torinu storil še korak naprej. Ko si obdan z branilci, kakršna sta Leonardo Bonucci in Giorgio Chiellini, je prostora za napredek ogromno, že sedaj pa gre za enega najboljših na svetu. Še nikoli nisem videl tako zrelega nogometaša pri devetnajstih letih. Z njim bo stara doma znova konkurenčna tudi za naslov v Ligi prvakov.”

Vodilni pri aktualnem italijanskem prvaku so se z igralčevim zastopnikom, slovitim agentom Mino Raiolo, že dogovorili glede igralčevih pogojev za prestop. De Ligt naj bi v Torinu letno zaslužil okoli 15 milijonov evrov. Sedaj se čaka le še na dogovor med obema kluboma, kar bi se po poročanju Sky Sportsa utegnilo zgoditi v ponedeljek. Pri Ajaxu naj bi s prodajo kapetana zaslužili 67 milijonov evrov, odškodnina pa bo lahko z morebitnimi bonusi narasla preko 80 milijonov.

