Marcelo se ne obremenjuje s kritikami: Lani smo bili slabi, v novi sezoni gremo po vse lovorike

Za nogometaši 13-kratnega evropskega klubskega prvaka je zelo povprečna lanska sezona, v kateri jim nič ni šlo po načrtih. V novo tekmovalno obdobje pa je zasedba francoskega stratega Zinedina Zidana krenila s prepričljivo uvodno zmago v španski La ligi na gostovanju pri Celti (3:1), s čimer je po besedah izkušenega levega bočnega branilca Marcela madridski Real poslal jasno sporočilo vsem, ki so (utopično) menili, da se je končala uspešna era 'galaktikov'.



"Na kritike sem vajen že od prvega dne, ko sem prestopil prag mogočnega Santiaga Bernabeua. Zato nimam težav s sprejemanjem le-teh, kot tudi ne moji soigralci, ki so iz šampionskega testa. Verjamem, da smo preteklo sezono zdavnaj pustili za seboj in bomo v novi vnovič potrdili našo nesporno kakovost," je v pogovoru za Sport Bild dejal dolgoletni nepogrešljivi član brazilske nogometne izbrane vrste, ki si že 12. zaporedno sezono klubski kruh služi v španski prestolnici. "Ko smo lani preživljali eno od najtežjih rezultatskih kriz v zadnjih letih, smo spoznali, kdo so naši resnični prijatelji oziroma podporniki kluba. Vedeli smo, da moramo ohraniti homogenost v garderobi, saj je to edini način, da moštvo ne razpade. Ko se je sezona končala, smo obrnili nov list v naši in klubski zgodovini ter si obljubili, da bomo letos znova tisti pravi. Predvsem pa lačni lovorik v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo," Marcelo verjame, da se bodo madridski beli v novi sezoni predstavili v stari zmagovalni luči.