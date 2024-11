Marcelo po vročem prepiru s trenerjem ostal brez delodajalca

A pravljica v domačem Rio de Janeiru se ni končala tako, kot si je eden izmed najboljših, po mnenju mnogih celo najboljši levi bočni branilec v nogometni zgodovini zamislil. V noči iz petka na soboto je Fluminense v okviru 32. kroga domačega prvenstva gostil Gremio, domačini pa so v končnico tekme vstopili z vodstvom 2:1. Domači trener Mano Menezes je v 90. minuti želel v igro poslati Marcela, še preden pa bi lahko prišlo do menjave, pa sta se omenjena zapletla v besedni dvoboj.

Marcelo se je s prvim januarjem leta 2007 za 6,5 milijona preselil iz Fluminenseja v Real Madrid, kjer je v 15 letih in pol odigral 546 tekem, zabil 38 golov in prispeval 103 asistence. S kraljevim klubom je osvojil kar 25 trofej, po izteku pogodbe pa leta 2022 okrepil grški Olympiacos. Po kratki, polletni avanturi v pristaniškem mestu Pirej na obrobju Aten se je vrnil v Brazilijo in obljubil zvestobo moštvu, ki ga je izstrelilo med zvezde.

Iz posnetkov tekme je razvidno, da je Menezes najprej Marcelu podajal določene informacije, le nekaj trenutkov kasneje pa ga z jeznim pogledom usmeril nazaj na klop za rezerviste. Določeni brazilski mediji poročajo, da naj bi Marcelo trenerju rekel, naj se ga ne dotika, spet drugi pa menijo, da brazilski zvezdnik ni želel upoštevati njegovih navodil. Tekma se je končala z izidom 2:2.

Klub je dan po obračunu sporočil, da je z Marcelom sporazumno prekinil pogodbo. "Institucionalne in čustvene vezi med Fluminensejem in Marcelom se še naprej ohranjajo. Njegovo ime je bilo nedavno ovekovečeno na stadionu našega trening centra. Fluminense se zahvaljuje Marcelu in ga še naprej podpira pri vseh njegovih izzivih," so med drugim zapisali v izjavi za javnost.