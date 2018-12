Marcelo: Ronaldo je moj prijatelj, a tudi brez njega bomo najboljši

Izkušeni 30-letnik verjame, da bo madridski Real tudi brez nespornega prvega zvezdnika moštva v zadnjem desetletju Cristiana Ronalda, ki je poleti okrepil torinski Juventus, kos vsem prihajajočim izzivom. "Real bo vedno Real. Mnogi so nas že pred začetkom sezone odpisali, a mi se vedno znova vrnemo še močnejši," je uvodoma v zanimivem pogovoru za špansko športno revijo Club del Deportista dejal brazilski reprezentančni levi bočni branilec Marcelo, ki sicer obžaluje poletni odhod svojega dobrega prijatelja Ronalda na Apeninski polotok, a v isti sapi dodaja:"Ko imaš v svoji ekipi neverjetnega posameznika, je ta zadnji, ki se ga boš želel znebiti. Motijo me lažne govorice o tem, da se vodstvo Reala ni dovolj potrudilo zadržati Cristiana v Madridu, a zdaj vam povem, da so storili čisto vse za to. Vendar je bil Cristiano že na pol poti v Torino," se je slikovito izrazil dolgoletni član aktualnega evropskega klubskega prvaka.



Znamo živeti s kritikami

V nadaljevanju pogovora se je Marcelo dotaknil življenja pod hudim pritiskom, ki so ga njegovi soigralci vključno z njim deležni v zadnjem obdobju. "Kdor tega ne zna sprejeti, mu ni mesto v naši slačilnici. Verjemite mi, da tudi ko zmagamo tekmo, zase ne menimo, da smo najboljši na svetu. Podobno je s porazi: ko pridejo, se morate najprej vprašati, kaj ste vi kot posameznik prispevali k temu. Trenutno stanje ni rožnato, a je daleč od katastrofalnega," meni Marcelo, ki komaj čaka mesec februar prihodnje leto, ko se bo s soigralci podal v boj za četrti zaporedni naslov v elitni Ligi prvakov, kar bi bil dosežek brez primere in bržkone tudi neponovljiv.