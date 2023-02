Marcelo se je vrnil v Fluminense

Za brazilskega prvoligaša je v letih 2005 in 2006 odigral 11 uradnih tekem, na katerih je dosegel tri zadetke, preden se je nato januarja 2007 preselil v Evropo in podpisal za Real Madrid. V barvah madridskega Reala je odigral 546 tekem, na katerih je zabil 38 golov in dodal 103 asistence. Brazilec je v 15-letnem obdobju igranja za Real Madrid osvojil kar 25 lovorik, s čimer je postal igralec z največ trofejami v zgodovini Reala. Po koncu sezone 2021/22 se je vodstvo Reala odločilo, da ne bo podaljšalo pogodbe z Brazilcem.