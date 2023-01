Marcos Tavares: Olimpija je favorit, a Maribor je največji klub v državi

"Vemo, da je Olimpija glavni favorit, ampak ni še konec. V nogometu se lahko vse zgodi. Kdo si je mislil, da bo Argentina zmagala na svetovnem prvenstvu, potem ko je izgubila prvo tekmo (proti Savdski Arabiji)? To je nogomet. Mi bomo naredili vse, da zmagamo vse tekme. Težko je, a čakali bomo (na svojo priložnost). Ko bo Olimpija izgubila, bomo mi dodatno motivirani. Maribor je največji klub v Sloveniji in mi bomo naredili vse," je v novem delu pogovorne oddaje Fuzbal! povedal legendarni Marcos Tavares . Najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne lige je lani poleti sklenil bogato športno pot in sprejel funkcijo pomočnika športnega direktorja Marka Šulerja .

V Porto Alegreju rojeni Tavares je zelo napeto spremljal tudi minulo svetovno prvenstvo. Kot večina rojakov je verjel, da se bo Brazilija znova povzpela na vrh nogometnega sveta, a sanj je bilo konec v četrtfinalu. "Ko smo igrali tekmo proti hrvaški reprezentanci, sem bil na letalu. Letel sem v Avstralijo in meni je bilo malo čudno, ker je bil prenos v živo. V živo tekma na letalu, Brazilija - Hrvaška. Jaz lepo sedim, malo jem, pijem, arašidi in gledam tekmo. In na koncu izgubimo, katastrofa," se še zmeraj z nasmehom na obrazu tekme spominja Tavares. Zakaj meni, da se Brazilcem na prvenstvu ni izšlo, kako poseben je bil zanj legendarni Pele in kaj je rekel Josipu Iličiću, ko se je ta vrnil v Maribor, preverite v novem delu Fuzbala! Vabljeni k ogledu.