Marcus Rashford udeležen v prometni nesreči

Nesreča se je zgodila po tem, ko so se člani Manchester Uniteda vrnili v svojo vadbeno bazo po zmagi v premier league na stadionu Turf Moor. Igralci so se vrnili z ekipnim avtobusom po lastne avtomobile, preden so se odpravili domov.

Fotografije in posnetki, objavljeni na spletu po incidentu, so pokazali škodo, ki jo je utrpela Rashfordova prestižna limuzina znamke Rolls Royce. Na kraj dogodka je prispela policija, vendar Rashford ni potreboval zdravniške pomoči in nikogar niso aretirali.