Maresca, Glasner ali celo Xavi, kdo bo sedel na vroči stolček rdečih vragov?

Ruben Amorim FOTO: AP

Ruben Amorim je rdeče vrage vodil od novembra 2024, kar pomeni, da je funkcijo glavnega trenerja kluba iz Manchestra opravljal na 63 uradnih tekmah. Ob 25 zmagah in 15 remijih je doživel tudi 23 porazov, kar je najslabši trenerski izkupiček v bogati klubski zgodovini, ki jo je najbolj zaznamoval legendarni Sir Alex Ferguson. Kultni Škot je vodenje rdečih vragov prevzel po težkem obdobju 26 letih brez osvojitve angleškega prvenstva. Leta 1974 so 20-kratni prvaki izpadli celo v drugo ligo. Ferguson je klub dvignil iz dna in postavil temelje, na katerih je zgradil ustroj, ki je osvojil kar 13 naslovov angleške Premier lige. Po njegovem slovesu leta 2013 je krivulja moštva iz Old Trafforda usmerjena strmo navzdol. Z izjemo redkih prebliskov je za navijači turobnih 12 let, ki so službe stala nešteto trenerjev.

Sir Jim Ratcliffe in Ruben Amorim FOTO: Profimedia

Zdaj je pred Jimom Ratcliffom nova pomembna odločitev, ki bo odločala o prihodnosti nekoč daleč najboljšega otoškega kluba. Nov trener mora v Manchester pripeljati predvsem rezultatsko stabilnost in igranje v enem izmed evropskih tekmovanj. Na angleških stavnicah sta glavna favorita za prevzem mesta stratega Oliver Glasner in Enzo Maresca. Italijan je 1. januarja izgubil službo pri Chelseaju, ki ga je vodil 18 mesecev. Po mnenju nekaterih se vodstvu rdečih vragov rešitev ponuja sama od sebe. Maresca ima veliko izkušenj iz otoškega nogometa, pred Londončani je leto dni vodil Leicester, pred tem pa je bil član strokovnega štaba pri Manchester Cityju, ki ga vodi sloviti Pep Guardiola.

Enzo Maresca FOTO: AP

Pod njegovo taktirko so Bluesi lani poleti osvojili prvi naslov svetovnih klubskih prvakov v novi obliki. V finalu so s kar 3:0 odpravili aktualne evropske prvake iz Pariza in si zagotovili pozlačeno značko na dresih. Slaba dva meseca pred tem so v Vroclavu s 4:1 premagali Real Betis in prišli do lovorike konferenčne lige. Kljub temu Maresca ostaja trenerska enigma, ki ne zagotavlja uspeha. Podobno lahko rečemo tudi za Glasnerja, ki je pri Crystal Palaceu poskrbel za visok dvig rezultatske forme, ki ga je lani kronal z osvojitvijo angleškega pokala FA, v finalu so njegovi varovanci premagali favorizirani City. Nemec v Londonu svoje delo zaenkrat opravlja zelo dobro, kar pa seveda ne pomeni, da bo uspeh lahko preslikal v severnem delu Anglije. Situacija spominja na Davida Moysea, ki je nadomestil legendarnega Fergusona, potem ko je navduševal pri Evertonu, v Manchestru pa je bil odpisan že pred koncem iste sezone.

Oliver Glasner FOTO: AP

Nov španski veter v Manchestru?

V otoških medijih se pogosto pojavljata še dve imeni, ki si delita veliko lastnosti. Prvi je Cesc Fabregas, ki s svojimi nogometnimi idejami navdušuje pri italijanskem Comu. Nekdanji izvrstni vezist Arsenala, Chelseaja in Barcelone s svojimi izbranci trenutno zaseda 6. mesto v italijanskem prvenstvu. Fabregas je prototip modernega nogometnega trenerja, čigar taktične zamisli sovpadajo z vsemi trendi. Postavitev 4-2-3-1 in izredno agresiven ter napadalen pristop krasita igro nekdanjega španskega reprezentanta. 38-letnik ima pogodbo z italijanskim prvoligašem sklenjeno do junija 2028, a bi klic iz Manchestra lahko hitro pomenil selitev v Anglijo.

Cesc Fabregas FOTO: AP

Če je govora o legendarnih španskih vezistih, naslednje ime ne potrebuje dodatne predstavitve. Že dalj časa nekateri mediji za morebitnega naslednika omenjajo Xavija Hernandeza. Eden izmed najboljših vezistov vseh časov je brez dela že več kot leto, potem ko je po koncu sezone 2023/24 zapustil svojo Barcelono, pri kateri je ogromen pečat pustil kot igralec in trener. Z blaugrano je v sezoni 2022/23 osvojil naslov državnih prvakov in v katalonsko prestolnico prvič po štirih letih vrnil lovoriko španske La Lige. Sledila je sicer slabša sezona, v kateri so Katalonci ostali praznih rok in zaradi katere je moral Xavi svoje mesto prepustiti Hansiju Flicku. Kljub temu je Xavi v svoji trenerski karieri pokazal določen potencial, ki ga očitno vidijo tudi pri vodstvu rdečih vragov, ki naj bi po poročanju nekaterih medijev že navezalo stike z legendarnim Špancem.

Xavi FOTO: AP