Maresca namesto Guardiole na klopi Manchester Cityja

Za Enzo Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester Cityju. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Pepa Guardiole v članski zasedbi.

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"Manchester City je klub, ki ga dobro poznam, zato take priložnosti nisem hotel izpustiti. Zavedam se zahtevnosti dela in pričakovanj navijačev," je ob tem za spletno stran kluba dejal Maresca.