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Nogomet

Maresca namesto Guardiole na klopi Manchester Cityja

Manchester, 29. 06. 2026 15.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Enzo Maresca in Pep Guardiola

Italijanski strateg Enzo Maresca bo na klopi Manchester Cityja nasledil Španca Pepa Guardiolo, je sporočil angleški klub. Šestinštiridesetletni Maresca je podpisal za tri leta.

Za Enzo Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester Cityju. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Pepa Guardiole v članski zasedbi.

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"Manchester City je klub, ki ga dobro poznam, zato take priložnosti nisem hotel izpustiti. Zavedam se zahtevnosti dela in pričakovanj navijačev," je ob tem za spletno stran kluba dejal Maresca.

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Guardiola se je poslovil po zaključku minule sezone. V Manchestru je preživel deset sezon in osvojil 20 lovorik, med drugim šest naslovov angleškega prvaka, tri FA-pokale, evropsko ligo prvakov, evropski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo.

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