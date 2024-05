Maresca novi trener Chelseaja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Enzo Maresca je v svoji trenerski karieri sodeloval z dvema vrhunskima trenerjema. Pri West Hamu je bil leto in pol pomočnik Manuela Pellegrinija, v taboru Manchester Cityja pa je eno sezono pomagal Pepu Guardioli. Na samostojni trenerski poti je vodil mlado ekipo sinje modrih iz Manchestra, italijansko Parmo in nazadnje Leicester, s katerim je postal prvak angleškega Championshipa in se posledično uvrstil v Premier ligo.

44-letni Maresca naj bi kmalu podpisal petletno pogodbo s Chelseajem z možnostjo podaljšanja za eno leto.