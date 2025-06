Maresca: To je lahko začetek nečesa pomembnega

Chelsea je postal prva ekipa, ki je osvojila vsa tri evropska tekmovanja. Potem ko so Londončani dvakrat osvojili naslov v Ligi prvakov (2012 in 2021) in Ligi Evropa (2013 in 2019) so v vitrino dodali še lovoriko za Konferenčno ligo. Modri so v Vroclavu v drugem polčasu spisali preobrat in zanesljivo premagali Real Betis (4:1). Trener Chelseaja Enzo Maresca je po uspehu dejal, da je to lahko začetek nečesa pomembnega.

Uvod v finale v Vroclavu je pripadel Andaluzijcem, ki so pogumno vstopili v dvoboj s favoriziranimi Londončani. Nogometaši Betisa so prikazali precej več želje in agresivnosti, za kar so bili nagrajeni v deveti minuti, ko so povedli ter šokirali Angleže. Veliko napako si je privoščil Malo Gusto, ki je podaril žogo Iscu. Slednji je odlično zaposlil Abdeja Ezzalzoulija, ki je premagal Filipa Jorgensena. Betis bi lahko na krilih razpoloženega dvojca Isco-Ezzalzouli pred odmorom še povišal svojo prednost, toda Španci ostalih napak londonske obrambe niso uspeli kaznovati.

"Na začetku sem bil nekoliko frustriran, ker mislim, da smo se tekme lotili na napačen način. To sem rahlo pričakoval, ker je bilo po Nottinghamu preveč slavja. Sporočilo po Nottinghamu je bilo, fantje, če želimo biti pomembna ekipa, moramo zmagati v finalu. Kar je storjeno, je storjeno. To je bilo sporočilo. Prisotna je bila utrujenost, imeli smo 48 ur manj kot oni. V prvem polčasu smo se malo mučili, v drugem polčasu pa smo bili veliko boljši in smo zelo zadovoljni," je tekmo analiziral trener Chelseaja Enzo Maresca. V drugem delu igre je bila zgodba povsem drugačna. Chelsea je pokazal drug obraz, igro pa je ob polčasu močno poživil kapetan Reece James, ki je zamenjal razglašenega Gusta. Prelomna je bila 65. minuta, ko je Cole Palmer s fantastično podajo zaposlil Enza Fernandeza, ki je poravnal izid.

Chelsea je pet minut zatem spisal popoln preobrat. Znova je levji delež opravil Palmer, ki je tokrat na pladnju serviral žogo za zadetek sicer precej nerazpoloženega Nicolasa Jacksona. Nadaljevanje finala je bilo povsem v znamenju Angležev, ki so še dvakrat zatresli mrežo Betisa - najprej rezervist Jadon Sancho, nato še Moises Caicedo. "Sem zelo ponosen in srečen. Navijači si to zaslužijo, več let so čakali na dobre momente. Tudi vodstvo, ki je veliko investiralo, je čakalo. To je lahko začetek nečesa pomembnega," je dejal italijanski trener Maresca.

Med polčasom je svojim varovancem vlil motivacijo, ki so jo nujno potrebovali za boljšo predstavo. Z menjavami je obrnil potek srečanja in Chelsea je kot prva ekipa osvojila naslov vseh treh evropskih tekmovanj.

Po poškodbi Ezzalzoulija se je Betis razpadel