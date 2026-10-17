Maresca z meščani zrušil rekord, Liverpool mukoma do zmage

Meščani so še naprej 100-odstotni v ligaškem delu Premier league, njihova zadnja žrtev so bili tekmeci iz Ipswicha. Za sedmo zmago je dva gola prispeval Norvežan Erling Haaland (23., 69.), z osmimi zadetki tudi najučinkovitejši igralec v dosedanjem delu lige, enega Phil Foden (19.), pri gostih pa sta se med strelce vpisala Daizen Maeda (21.) in Zian Flemming (90.).

Enzo Maresca je tako postal prvi trener v zgodovini angleške Premier lige, ki je slavil na uvodnih sedmih zaporednih tekmah. Pred njim so rekord s šestimi zmagami držali Pep Guardiola, Carlo Ancelotti in Ole Gunnar Solskjaer.