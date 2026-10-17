Maresca z meščani zrušil rekord, Liverpool mukoma do zmage

Meščani so še naprej 100-odstotni v ligaškem delu Premier league, njihova zadnja žrtev so bili tekmeci iz Ipswicha. Za sedmo zmago je dva gola prispeval Norvežan Erling Haaland (23., 69.), z osmimi zadetki tudi najučinkovitejši igralec v dosedanjem delu lige, enega Phil Foden (19.), pri gostih pa sta se med strelce vpisala Daizen Maeda (21.) in Zian Flemming (90.).
Enzo Maresca je tako postal prvi trener v zgodovini angleške Premier lige, ki je slavil na uvodnih sedmih zaporednih tekmah. Pred njim so rekord s šestimi zmagami držali Pep Guardiola, Carlo Ancelotti in Ole Gunnar Solskjaer.
Liverpool je v Londonu šele v drugem polčasu strl odpor Brentforda. Gostitelje je v vodstvo po strelu z glavo v 44. minuti popeljal eden najnižjih igralcev na igrišču Keane Lewis-Potter, v sodnikovem podaljšku pa je zavoljo namernega udarca rdeči karton prejel Jegor Jarmoljuk. Nogometaši iz mesta Beatlov so v drugem polčasu izkoristili številčno premoč, v 62. minuti je po samostojnem prodoru izenačil Victor Munoz, zmagoviti gol pa je osem minut pozneje dosegel Alexander Isak. V izdihljajih tekme je drugi rumeni karton pri Brentfordu prejel Vitaly Janelt.
Fulham je dosegel prvo zmago v tej sezoni, na svojem stadionu Craven Cottage je ugnal Hull City z 1:0 in zadnje mesto na lestvici prepustil mestnemu tekmecu Tottenhamu. Za ekipo iz zahodnega dela Londona je zmagoviti gol prispeval Alex Iwobi (33.).
Izidi angleške Premier lige, 17. oktober:
Everton - Chelsea 0:2 (0:0)
Neto 46., 90.
Brentford - Liverpool 1:2 (1:0)
Lewis-Potter 44., Munoz 62., Isak 70.
Fulham - Hull City 1:0 (1:0)
Iwobi 33.
Manchester City - Ipswich 3:2 (2:1)
Foden 19., Haaland 43., 69.; Maeda 21., Flemming 90.
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