Katastrofa Triglava: Celjani so Kranjčanom nasuli pol ducata golov

To je gostom olajšalo delo, stopili so na žogo in še naprej ogrožali domača vrata. Dosegli so še štiri gole, lahko pa bi še kakšnega več. Vseeno pa so postali najučinkovitejša ekipa dozdajšnjega dela prvenstva. Dosegli so že 16 golov, 13 v zadnjih treh in 11 v zadnjih dveh tekmah. Kranjčani na zadnjih tekmah niso blesteli, da v ekipi ni vse tako, kot bi si želel trener Dejan Dončić, je pokazal tudi začetek. Težave so imeli predvsem na levi strani obrambe, kjer so se pojavljale številne luknje. Varovanci Dušana Kosića so to znali izkoristiti. Najprej je po podaji Ivana Božića žogo v gol potisnil Dušan Stojinović, podobno akcijo Mitje Lotriča je nato za 2:0 s strelom s peto uspešno končal šeDario Vizinger. Kranjčani so v 22. minuti povsem izgubili upanje, saj je Kumer kot zadnji igralec nepravilno zaustavil Božića, s tem pa si prislužil predčasno pot v slačilnico. Gostje so nato povsem prevzeli sredino igrišča, v napadalnih akcijah pa se niso posebej naprezali. V 38. minuti bi lahko Kranjčani znižali zaostanek, ko je David Tijanićpo samostojnem prodoru močno streljal z 20 metrov, toda vratar Matjaž Rozman je žogo odbil v kot. V končnici prvega dela pa so Štajerci spet postali bolj nevarni. Najprej je kranjski vratar Jalen Arko obranil volej Božića, v zadnji minuti pa je bil spet brez moči. Spet je bil usoden prodor po levi strani, od koder je v sredino podal Vizinger, Luki Kerinupa ni bilo težko povišati vodstva.