Mariborski 'lastnik' pojasnil razloge za zamenjavo trenerja

Pričakovano se Acun Ilicali uvodoma ni mogel izogniti vprašanju, zakaj je odpustil prejšnjega trenerja Anteja Šimundžo in ga zamenjal z Boštjanom Cesarjem.

"V nogometu sem se naučil, da če se klub želi premakniti naprej, mora biti med vodstvom in trenerjem popolna harmonija. O nekdanjem trenerju ne morem reči ničesar slabega, saj je zelo prijeten človek in dober trener, a če želimo priti do uspeha, moramo vsi razmišljati enako," je na novinarski konferenci o trenerski menjavi povedal Ilicali.

Priznal je še, da se je o tem, kdo je najprimernejši za mariborski trenerski stolček, pogovarjal z več kandidati. Na koncu je prišel do sklepa, da je pravi človek za to Boštjan Cesar. "Boštjan je v Sloveniji zelo priljubljen, kar je posledica njegove uspešnosti s slovensko nogometno reprezentanco. Ko je bil pri meni na razgovoru, je name naredil velik vtis. Všeč mi je tudi, kako razmišlja o nogometu in predvsem njegova želja po uspehu," je o novem trenerju Maribora povedal Ilicali.