Maribor z igralcem manj do zmage, remi v sosedskem obračunu

Nogometaši Domžal in Brava so se v 2. krogu slovenske prve lige razšli brez zmagovalca z 1:1. Maribor je v Ljudskem vrtu proti povratniku med prvoligaško elito Aluminiju (ob igralcu manj na igrišču) trpel, a na koncu le slavil minimalno zmago. Edini gol je v nadaljevanju dosegel Arnel Jakupović, ki je na petih tekmah dosegel že šest golov za vijoličaste.

Potem ko sta obe ekipi v prvem krogu zmagali, Domžale so slavile proti Muri (3:2), Bravo pa proti Rogaški (2:0), v drugem krogu nobeni zasedbi ni uspelo obdržati 100-odstotnega izkupička. Tako Bravo kot Domžale imata štiri točke, na vrhu pa sta Maribor in Koper z dvema zmagama ter šestimi točkami. Domačini bi morali povesti v 2. minuti, ko si je veliko napako privoščil vratar Brava Matija Orbanić. Franko Kovačević mu je žogo odvzel približno 25 metrov od vrat, nato pa z levico nekoliko z leve strani zgrešil prazno mrežo. V 8. minuti je Zeni Husmani od daleč za kak meter zgrešil vrata Ljubljančanov, na drugi strani pa je Matija Kavčič pet minut zatem od daleč le malce ogrel dlani Gašperja Tratnika.

Kovačević je bil tudi v 27. minuti osmoljenec, potem ko je v kazenskem prostoru dvakrat zgrešil žogo, nato pa se je ta odbila do Danijela Šturma, ki jo je z levico poslal čez gol. Tri minute pozneje se je zdelo, da je Šturm domačine popeljal v vodstvo, potem ko je izkoristil še eno napako v Bravovi obrambi, a je bil ob začetku akcije v prepovedanem položaju. V 44. minuti pa je boljše obdobje Ljubljančanov izkoristil Gašper Trdin. Ta je na robu kazenskega prostora prejel podajo z leve strani in žogo z močnim ter natančnim strelom poslal v zgornji desni kot Tratnikovih vrat.

Drugi polčas se je začel z ofenzivo Domžal, že po slabih treh minutah pa je z levico močno zadel Jan Đapo, potem ko se je žoga srečno odbila do njega po strelu od daleč ter posredovanja Marka Španringa. V 54. minuti se je znova po podaji rezervista Luke Topalovića v ugodnem položaju znašel Kovačević, a iz oči v oči z vratarjem Orbanićem žogo poslal mimo vrat. Domžale so imele še naprej več od igre, v 68. minuti pa se je izkazal Orbanić, ki je ustavil strel Edina Julardžije z desne strani. V 80. minuti je bil Đapo po gneči v kazenskem prostoru Ljubljančanov blizu drugega zadetka, a je Orbanića rešila vratnica. To je bila tudi zadnja prava priložnost na domžalski zelenici. V naslednjem krogu bodo v soboto Domžale gostovale pri Rogaški, Bravo pa dan pozneje čaka domači obračun proti Celju.

Maribor zelo trpel, a zmagal



Maribor je v dosedanjih tekmah sezone pokazal dva različna obraza. V evropskih tekmah je bil neprepričljiv, v prvem prvenstvenem krogu pa je povsem nadigral Radomlje in zmagal s 4:0. Tokrat ni bil tako učinkovit, a je vseeno zasluženo prišel do treh točk. In to z igralcem manj. Potem ko je bil v 56. minuti izključen Marcel Lorber, je v 65. minuti tekmo odločil kdo drug kot v zadnjem času izredno učinkovit Arnel Jakupović. Mariborčani že na prvih tekmah niso bili popolni, proti Aluminiju pa se jim je pojavila dodatna težava. Pomemben člen Ivan Brnić je zbolel, tako da trener Damir Krznar, ki je nekatere igralce tudi odpočil, nanj ni mogel računati. Klub temu so njegovi varovanci narekovali ritem, posebno nevarni pa niso bili. Aluminijeva obramba je bila trdna, si je pa v 14. minuti vendarle zakuhala težave, ko je vratar Tibor Banić v svojem kazenskem prostoru po podaji žogo ujel z roko. Sodnik je dosodil indirekten strel, po kombinaciji Jana Repasa in Arnela Jakupovića, ki je streljal, pa žoga ni našla poti v mrežo, prav tako kot ne po poskusu Marcela Lorberja.

Jakupović, ki je v prejšnjem krogu dosegel tri gole, je bil tudi tokrat stalna nevarnost za gostujoča vrata, a v prvem delu njegovi poskusi niso bili dovolj natančni. Tako kot ne poskusi Xhuliana Skuke, ki je občinstvo navdušil v 40. minuti, ko je poskusil s peto, a se je izkazal vratar Banić. Kidričani so v prvem delu le dvakrat streljali od daleč, nevaren je bil predvsem strel Sandra Jovanovića, po katerem je žoga zletela mimo desne vratnice vratarja Ažbeta Juga, v 56. minuti pa so dobili priložnost, da prevzamejo pobudo na igrišču. Domači so namreč ostali z igralcem manj, potem ko je sodnik Rade Obrenović zaradi simuliranja prekrška v kazenskem prostoru pokazal drugi rumeni karton in pot v slačilnico Lorberju.

Toda Mariborčani so se znali odzvati na to nevšečnost. V 65. minuti so prišli do vodstva, ko je Martin Milec z desne strani poslal natančno žogo, kjer je bil spet na pravem mestu Jakupović. Po spremembi rezultata so gosti zaigrali na vse ali nič, toda njihova premoč je bila jalova. Sprožili so sicer nekaj strelov, ki pa niso pomenili prave nevarnosti za mariborska vrata. Za Maribor se je po enem izmed protinapadov še ena priložnost ponudila Jakupoviću, toda tokrat je bil Banić na mestu. V naslednjem krogu bo Maribor gostoval v Murski Soboti, Aluminij bo gostil Koper. Izidi, 2. krog:

Domžale - Bravo 1:1 (0:1)

Đapo 48.; Trdin 44.



Maribor - Aluminij 1:0 (0:0)

Jakupović 65.

RK: Lorber 56./Maribor



