Maribor bo odštel 9080 evrov ter eno tekmo odigral brez gledalcev

Boštjan Jeglič je odločil, da bo moralo vodstvo Maribora zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so prižigali bakle, žaljivo skandirali, množično metali različne predmete na igrišče, pri čemer je en vžigalnik zadel sodnika v tilnik ter povzročili prekinitev tekme, plačati 8600 evrov kazni. Še dodatnih 480 evrov kazni so si Mariborčani prislužili zaradi nešportnega vedenja več nogometašev in uradnih oseb.

"Disciplinski sodnik NZS je Nogometni klub Maribor prepoznal kot odgovornega za nešportno in neprimerno vedenje navijačev njihove ekipe na tekmi 12. kroga Prve lige Telemach med Mariborom in Koprom. Navijači NK Maribor so z večkratnim prižiganjem bakel, žaljivim skandiranjem in metanjem predmetov na igrišče, pri čemer je eden od njih zadel tudi drugega pomočnika sodnika, povzročili prekinitev tekme v 85. minuti, saj so ogrozili varnost akterjev na igrišču. V skladu z določili 3/2, 4/1(f), 8/4(c) v povezavi z 8/5 ter čl. 9/5 DP za prekršek opustitve ukrepov zoper nešportno in neprimerno vedenje organiziranih navijaških skupin, ki pomeni tudi kršitev običajnega športnega obnašanja po 7. členu DP, je disciplinski sodnik NZS NK Maribor izrekel enotno denarno kazen v višini 8.600€ in kazen igranja ene domače tekme brez gledalcev, ki se izvrši na tekmi 14. kroga med Mariborom in Domžalami. Disciplinski sodnik NZS je ob izreku kazni upošteval pisno opravičilo NK Maribor in pojasnilo kluba, zaradi česar je bila tudi izrečena le ena tekma prepovedi igranja pred domačimi gledalci," so v pojasnilu zapisali na uradni spletni strani NZS in dodali še: "Nogometna zveza Slovenije obsoja vsakršno nespoštljivo ravnanje navijačev, še toliko bolj pa vedenje, ki pomeni grožnjo varnosti za udeležence nogometnih tekem. Nogometne spektakle je mogoče pripraviti tudi s športnim navijanjem, brez ogrožanja drugih ali sebe."