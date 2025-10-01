Maribor bo v prihodnje vodil bosanski trener Feđa Dudić

Maribor ima novega trenerja. Potem ko je Tugberk Tanrivermis sredi avgusta dobil odpoved, je dve tekmi odvodil Radovan Karanović, tri Radomir Đalović, zadnjo pa ponovno mariborski dežurni gasilec, ki je še zmeraj zadnji trener, ki je z vijoličastimi osvojil trofejo – prvenstvo v sezoni 2021/22. V prihodnje bo trener kluba Feđa Dudić.

Odkar je Radovan Karanović v sezoni 2021/22 z Mariborom osvojil prvenstvo, najtrofejnejši slovenski klub v svoje vitrine ni postavil nobene lovorike več. Poleg tega je zanimiv tudi podatek, da je vijoličaste nogometaše od takrat vodilo šest različnih trenerjev, vsak izmed njih pa je na klopi preživel manj časa od svojega predhodnika. Damir Krznar je mariborske nogometaše treniral 412 dni, Ante Šimundža 371 dni, Boštjan Cesar 237 dni, Tugberk Tanrivermis 48 dni, Karanović 18 dni, Radomir Đalović pa 16 dni. Po odhodu slednjega so Mariborčani ponovno trenirali pod taktirko Karanovića, ki je funkcijo začasnega trenerja tokrat opravljal sedem dni. V štajerski prestolnici upajo, da z naslednjim trenerjem ne bodo nadaljevali tradicije, saj bi to pomenilo, da bi moral ta postati bivši pred začetkom naslednjega tedna. In kdo bo v prihodnje trener? Na vroči stolček je sedel 42-letni bosanski strokovnjak Feđa Dudić, ki je trenersko pot začel v domovini pri klubu GOŠK Gabela, nato vodil še Velež Mostar in Sarajevo, nazadnje pa deloval v Srbiji pri klubu Radnički Kragujevac. Z Veležem je v sezoni 2021/22 postal bosanski pokalni prvak.

Ilicali verjame v dolgoročen projekt

Vodilni možje Maribora so z Dudićem sklenili pogodbo do konca sezone 2026/27. "Feđa še sodi med mlajše trenerje, a že s številnimi izkušnjami in delovno kilometrino. Za njim je 192 tekem v vlogi glavnega trenerja v članski konkurenci, med delovanjem v prejšnjih klubih je pokazal, da se zmore soočati tudi z najtežjimi situacijami in dvigniti moštvo, ki mu ne gre po načrtih, hkrati pa poskrbeti za stabilizacijo ter dolgoročni razvoj. Sezone nismo začeli po željah, splet okoliščin je privedel do hitrejšega zaključka sodelovanja s prejšnjim trenerjem in verjamem, da bomo tokrat skupaj izpeljali dolgoročnejši projekt. Izrekamo mu dobrodošlico v imenu kluba in verjamemo, da ga bodo zaradi izjemne delavnosti, pripadnosti, strasti, ki jo vnaša v svoje delo in napadalnega sloga igre, hitro za svojega sprejeli tudi navijači," je nov izbor predstavil predsednik kluba Acun Ilicali.

Đalović spregovoril o odstopu

Črnogorski strokovnjak Đalović je za Sportske novosti spregovoril o kratki epizodi v Mariboru, ki se je končala po pretepu na treningu. Protagonista sta bila Benjamin Tetteh in Omar Rekik. "Stekel sem k njima in ju želel spraviti narazen, eden od udarcev pa je zadel mene. Obstajala sta samo dva možna scenarija – ali bomo nagnali oba igralca ali pa bo odstopil trenerski štab. Druge rešitve zame niso obstajale. Njun odhod bi bil velik udarec za klub. Igralca, ki sta se stepla, sta tudi dva najboljša nogometaša Maribora," je med drugim dejal Đalović.

Tanrivermis dobil novo službo

Mladi turški trener Tanrivermis, ki je vijoličaste vodil med začetkom julija in sredino avgusta, se je vrnil v avstrijsko drugo ligo. Tam je pred selitvijo v Maribor sedel na klopi St. Pöltna, zdaj pa prevzel taktirko Bregenza, ki je po osmih tekmah nove sezone še brez zmage. St. Pölten na drugi strani še ne pozna poraza in je pri sedmih zmagah ter remiju.