Maribor po pokalni zaušnici zrežiral odgovor v Stožicah

Nogometaši Maribora so po blamaži v pokalnem tekmovanju, ko so izpadli proti drugoligaški ekipi iz Grosuplja, pokazali pravi obraz in v 14. krogu Prve lige Telemach v Stožicah s 3:2 premagali Bravo za skok na drugo mesto državnega prvenstva. Trener Feđa Dudić je poudaril, da je to sploh prva zmaga vijolic proti ekipam z vrha lestvice na doslej sedmi tekmi.

Mariborčani so po pokalnem izpadu poskrbeli za odgovor, ki so si ga želeli navijači iz štajerske prestolnice. V zelo dinamični, a tudi dramatični tekmi so prišli do pozitivnega izplena.

Hitro vodstvo Brava po slabem začetku Maribora

Šiškarji so že v peti minuti povedli, ko se je po strelu Jakoslava Stankovića žoga od Omarja Rekika odbila za hrbet Ažbeta Juga. "Slabo smo začeli tekmo in prejeli zadetek iz prvega udarca, po odbitku. Že tako smo bili v težavah, potem pa smo se znašli v zaostanku, preden smo prišli na stadion," je po tekmi dejal mariborski trener Feđa Dudić.

Preobrat in pomembna zmaga

Zatem je Benjamin Tetteh še enkrat več dokazal svojo nesporno kakovost, potem ko je z dvema goloma v treh minutah poskrbel za preobrat gostov, medtem ko je bil tretji zadetek po mnenju mariborskega tabora neupravičeno razveljavljen. David Pejičić, ki je prišel do prvenca v prvi slovenski ligi, je povišal prednost, na drugi strani pa je tekmo znova zakuhal Matic Ivanšek. Ljubljančani so imeli v sodnikovem dodatku celo lepo priložnost za izenačenje, a je ostala neizkoriščena, Maribor pa je vknjižil pomembne tri točke in skočil na drugo mesto ligaške lestvice.

"Ko seštejemo vse skupaj, je zmaga zaslužena. Pokazali smo, da imamo načrt, vizijo in da zmoremo. Do 70. minute smo bili boljši, povedli smo s 3:1. Tetteh in (Ali) Reghba sta imela priložnosti za povišanje vodstva na 4:1, žal nismo zadeli in potem smo se znašli v velikih težavah. Tudi zaradi pomanjkanja igralcev, ki jih nisem uvrstil v moštvo, vendar sem zavestno šel v tveganje in namenil priložnost mladim igralcem. Bili smo pogumni, ko smo sprejeli nekatere odločitve in zato nas je bog nagradil. Ko se bodo vtisi polegli, bo v ospredju misel, da gre za prvo zmago proti ekipam z vrha lestvice na doslej sedmi tekmi," je bil s predstavo Maribora zadovoljen Dudić.

Pokalni izpad je prinesel posledice za določene igralce

Sarajevčan tokrat v kader ni uvrstil Orpheja Mbine, Erica Taylorja in Mohameda Bambe, kar je posledica slabše predstave proti Brinju. "Gre za mojo odločitev. Ne more biti vedno krivda na trenerjih, za igralce pa ni nikdar nobenih posledic ali odgovornosti, ne glede na prikazano. Tokrat niso bili med kandidati za nastop, videli bomo, ali bodo naslednjič zraven," poudarja trener Maribora.

Dva debitantska nastopa

Tako sta priložnost za debitantski nastop dobila izkušeni Jean Michael Seri in Luis Carrero, 18-letni up iz Venezuele.

"Carrero je treniral z nami med prejšnjim reprezentančnim premorom, gre za nadarjenega igralca, ki sem mu namenil zaupnico, razumljivo, pa mu še manjkajo izkušnje v članskem nogometu. O Seriju pa ni treba izgubljati besed. Je doktor nogometa, toda mora še veliko trenirati, da bi lahko igral v takšnem ritmu, kot bi si želel. Pravega Serija pričakujem v januarju, po zimskih pripravah, bom pa zelo vesel, če nam bo lahko pomagal v zadnjih treh krogih po dveh tednih treningov. Opazno je bilo, da se še ni otresel strahu, kar je razumljivo po tako dolgem premoru, vsekakor pa je to velika vrnitev zanj. Ko je imel žogo, je pokazal, da vidi vse," meni Dudić. 42-letni strateg iz Sarajeva je bil po pokalnem izpadu zelo kritičen do svojih varovancev, napovedal je tudi velik kadrovski rez, tokrat pa so bile njegove besede precej bolj pozitivne. "Da ne bom vedno kritičen do igralcev, jih tokrat moram pohvaliti. V sredo smo končali tekmo ob 23.00, v soboto pa ob 14.10 začeli z ogrevanjem. Tempo je bil res visok, toda čestitke fantom, ki so prestali vse izzive."

Dudić: Podoba s tribun je sramotna

Za konec se je Dudić dotaknil še slabega vzdušja v Stožicah, kjer se je zbralo komaj 600 gledalcev: "Moram izpostaviti, da je sramota, da je imela tako zanimiva tekma med drugo in tretjeuvrščeno ekipo takšno podobo tribun. Pet golov, kopica priložnosti, kaj bi še ljudje radi? Počutil sem se kot v obdobju korone, slišal sem sam sebe, ko sem dajal navodila."