'Če bi proces trajal tri tedne, bi lahko bil trener vsak'

Nogometaši Maribora so v 13. krogu ligaškega tekmovanja z rezultatom 2:1 klonili na gostovanju pri Bravu in padli na peto mesto Prve lige Telemach. Povratnik na mariborski klopi Ante Šimundža je bil po tekmi vidno razočaran, kljub porazu pa opozarja, da proces reorganizacije ne more biti opravljen v treh tednih.

icon-expand Ante Šimundža FOTO: Twitter - NK Maribor

Uvod v obračun med Bravom in Mariborom je bil precej uspavajoč, kar gostujočemu strategu Anteju Šimundži ni bilo niti malo po godu. V želji, da spremeni ritem igre, je že po 28 minutah igre posegel po prvi zamenjavi in namesto Ignacia Guerrica v igro poslal Itsukija Urato. "Začetek tekme je bil zaspan za vse, kar pa ne opravičuje dejstva, da smo bili počasni v razmišljanju. V taktičnem pogledu je bilo prisotne premalo agresije in želje po sprintih v globino," je o prvem delu srečanja povedal 52-letni strokovnjak, ki je 3. oktobra ponovno postal trener vijoličastih. Njegovim besedam se je pridružil tudi branilec gostov Sven Šoštarič Karić, ki je dejal, da so tekmo otvorili katastrofalno in potrebovali preveč časa, da so se zbudili.

icon-expand Sven Šoštarič Karić FOTO: Luka Kotnik

V drugem polčasu sta obe moštvi prikazali kvalitetnejšo igro, po besedah Šimundže pa je bil Bravo v segmentu delavnosti boljši za en gol. "V drugem polčasu smo stvari malce popravili, vsekakor pa je zaskrbljujoče, da smo prejeli dva identična gola. Pri predložkih smo bili zraven in prejeli zadetek, kar bomo morali v prihodnosti popraviti. Po drugem prejetem zadetku bi morali igralci drugače reagirati. Sicer nisem dobil občutka, da so fantje igrali brez želje, dejstvo pa je, da smo izgubili preveč duelov in drugih žog ter posledično nasprotniku dopuščali preveč prostora," je o nadaljevanju srečanja povedal trener 16-kratnih državnih prvakov.

Nezadovoljstvo nad predstavo so izrazile tudi Viole, ki so se po tekmi "pogovorile" z nogometaši Maribora. "Zagovor pred navijači je normalen. Od Maribora vsi pričakujejo, da zmaguje. To je nekaj, kar Maribor mora delati, žal pa že nekaj časa ni tako. Kje je problem, ne vem. Mislim, da noben športnik ne želi izgubljati, še posebej ko igra v klubu, kot je Maribor," je dodal Šoštarič Karić.

icon-expand Viole FOTO: Aljoša Kravanja

Šimundža je tako igralsko kot tudi trenersko kariero začel v Mariboru, kjer je bil med julijem 2008 in septembrom 2011 pomočnik Darka Milaniča, dobri dve leti kasneje pa prevzel mesto glavnega trenerja in navijačem Maribora ostal v lepem spominu. Posledično se dobro zaveda, da gre za velik klub z visokimi cilji, ki jih je v preteklosti kot igralec in trener že dosegal. Dejstvo pa je, da bo za to, da Maribor vrne na ustrezen nivo, potreboval čas. "Če bi proces trajal tri tedne, ne bi bila težava biti trener. To je proces, ki bo, kot sem napovedal, trajal do decembra. Jaz sem tisti, ki ne bo dopustil, da se letvica Maribora kot kluba spusti nižje, kot je nastavljena. Na meni in na strokovnem vodstvu pa je, da igralce dvignemo na ta nivo," je zaključil Šimundža, ki je vijoličaste dvakrat zapored popeljal do naslova državnih prvakov.