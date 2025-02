Bravo po dveh preobratih do zmage v Mariboru

Dobre štiri minute po začetku tekme si je pred domačim kazenskim prostorom žogo priboril Gašper Jovan in izkoristil veliko prostora, ki so mu ga pustili mariborski branilci. Žoga je po njegovem strelu zadela Pijusa Širvysa, ki jo je preusmeril za hrbet nemočnega Ažbeta Juga. V nadaljevanju je pobudo prevzel Maribor in dvakrat zapretil preko Benjamina Tetteha, ki se je v 31. minuti podpisal pod asistenco. Po lepem preigravanju ganskega napadalca je hiter protinapad nadaljeval Žiga Repas, se prebil v gostujoči kazenski prostor in premagal Matijo Orbanića. Vijoličasti so do popolnega preobrata prišli v 39. minuti, ko so ljubljanski branilci žogo izbili na nogo Jana Repasa, ki je z roba kazenskega prostora ob pomoči vratnice matiral vratarja Brava.

V drugi polčas so odločneje krenili Ljubljančani in nekajminutni pritisk proti domačim vratom v 59. minuti kronali z zadetkom. Martin Pečar je z natančnim predložkom našel osamljenega Jovana, ki do te tekme v aktualni sezoni še ni dosegel zadetka, Mariboru pa v slabi uri zabil kar dvakrat. Hitro po golu je nastopil nov šok za Mariborčane, saj je po dvoboju med Jugom in Matejem Poplatnikom sodnik pokazal na belo piko. Odgovornost za izvedbo je prevzel kar izkušeni Poplatnik, a stresel vratnico. Sledil je kratek pritisk Maribora, katerega nogometaši so se v razmaku nekaj sekund trikrat znašli v dobrem položaju za zaključek, vrat Orbanića pa niso uspeli resneje ogroziti.

Tekma je bila zanimiva tudi v nadaljevanju, obe moštvi sta kazali željo po novem zadetku, gostom pa je sijajno priložnost za to ponudil Bradley Mbondo, ki je bil krivec za drugo enajstmetrovko Brava. Žogo je tudi tokrat v roke vzel Poplatnik in bil v drugem poskusu uspešen. Mariborčani so bili v končnici tekme še nekajkrat nevarni, a do točke niso uspeli priti.