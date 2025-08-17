Tanrivermis: Privoščili smo si napake, ki se ne smejo zgoditi na tej ravni

Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu odigrali tekmo, ki bo ostala v spominu predvsem zaradi dramatične končnice. Vijoličasti so po slabem začetku in zaostanku z 0:1 pripravili preobrat, ob katerem je že dišalo po zmagi. A navijači so ob koncu namesto slavja dočakali grenko razočaranje – Bravo je v zadnjih minutah zadel dvakrat in poskrbel za končnih 3:3.

Potek tekme je bil vse prej kot miren. Mariborčane so po uvodnem golu gostov s tribun pospremili žvižgi, a so nato našli odgovor. Eric Taylor je s pravim evrogolom poskrbel za izenačenje, Benjamin Tetteh pa z dvema zadetkoma v razmaku nekaj minut obrnil potek srečanja v domačo korist. Ob vodstvu s 3:1 je Ljudski vrt že vonjal domačo zmago, toda napake v končnici so prinesle kazen in izgubljeni dve točki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tanrvermis: Razočaranje, veliko razočaranje

Mariborski trener Tugberk Tanrvermis ni skrival grenkega priokusa: "Razočaranje, veliko razočaranje, ki ga ne moremo in ne želimo skriti. Želeli smo zmagati na domačem igrišču, kar nam v tej sezoni še ni uspelo, zato se je še težje sprijazniti z razpletom. Žal pa smo si privoščili napake, ki se ne smejo zgoditi na tej ravni. Ko dobiš gol v zadnji akciji na tekmi, je zelo boleče."

Tugberk Tanrivermis FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Bravo sicer v zaključku ni pritisnil silovito, a dovolj, da je izkoristil pomanjkanje koncentracije v domači vrsti. "Vsako poglavje moramo oddelati stoodstotno. Tekme nismo začeli, kot bi si želeli, nato smo našli ravnovesje in prišli do priložnosti. Po odmoru smo z menjavami spremenili sistem, igrali z dvema napadalcema, zadeli trikrat, lahko bi še več. Toda v končnici smo storili napaki, ki sta nas stali zmage. Prelahko smo izpustili dve točki iz rok," je dodal strateg vijoličastih.

Najboljši polčas, a grenak konec

Na vprašanje, ali je bil drugi polčas do 85. minute najboljši v letošnji sezoni, je Tanrvermis odgovoril: "Videli smo veliko pozitivnih stvari, igrali smo intenzivno. Morda je bil res najboljši polčas, toda rezultat je boleč in je pokvaril končni vtis. Po vseh dobrih zadevah, ki smo jih storili, ne bi smeli dovoliti takšne končnice. Še posebej pred našimi navijači, ki smo jim želeli nameniti zmago, a namena nismo uresničili."

Neuresničen je ostal tudi cilj, da bi Maribor prvič v sezoni povezal dve zaporedni zmagi. "Ni izgovorov. Bili smo dolžniki zaradi slabšega začetka in bi morali zmagati. Zdaj pa moramo nadaljevati z delom in poskrbeti, da bomo uspešnejši na naslednji tekmi. Nimamo več pravice do spodrsljaja," je sklenil trener. Maribor je tako na domačem igrišču še enkrat več pustil mešane občutke – od evforije ob vodstvu do šoka v sodnikovem podaljšku. Navijačem ostaja občutek, da so bile dve točki izgubljene veliko bolj, kot je bila ena pridobljena.