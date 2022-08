Ljudski vrt še čaka na prvi evropski gol sezone, Božić je bil blizu, 0:0*

Novinec na mariborski klopi Damir Krznar je imel pri izbiri začetne enajsterice velike težave v obrambi. Zaradi rumenih kartonov manjka Nemanja Mitrović, poškodovana pa sta Martin Milec in Max Watson. Po pričakovanjih so v v zadnji vrsti od leve proti desni začeli Andraž Žinić, Luka Uskoković, Sven Šoštarič Karić in Gregor Sikošek. V napadu je hrvaški strokovnjak priložnost ponudil rojaku Roku Baturini, za katerim igrajo Ivan Brnić, Marko Božić in 17-letni Tine Čuk, ki je za člansko ekipo debitiral v Kopru, ko je odigral prvih 45 minut.

Prva priložnost na tekmi se je ponudila gostom v deveti minuti, po poigravanju domače obrambe je do strela prišel Jefte Betancor, a je meril za približno meter mimo leve vratnice. Tudi drugo priložnost na tekmi je zapravil napadalec Cluja s številko 17 na hrbtu, tokrat po hitrem protinapadu, ko je nenatančno sprožil s približno 20 metrov.