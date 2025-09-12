Svetli način
Nogomet

Predsednik Maribora novega trenerja označil za 'božje darilo'

Maribor, 12. 09. 2025 15.55

Pred dnevi je postalo jasno, da bo vijoličaste nogometaše v nadaljevanju sezone s klopi vodil Radomir Đalović. 42-letni črnogorski strokovnjak je bil uradno predstavljen na novinarski konferenci pred sobotno tekmo z Muro, kjer sta skupaj s predsednikom kluba Acunom Ilicalijem predstavila načrt za nadaljevanje sezone.

Radomir Đalović je trenersko kariero začel kot član strokovnega štaba pri Rijeki, kjer je po vmesnem delovanju v vlogi pomočnika trenerja samostojno prevzel vodenje moštva in ga v prejšnji sezoni popeljal do naslova hrvaškega prvaka ter pokalnega zmagovalca. Z Mariborom je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Na novinarski konferenci je najprej spregovoril predsednik kluba Acun Ilicali, ki je navdušen nad sklenitvijo dogovora s črnogorskim strokovnjakom: "Današnji dan je za nas zelo pomemben, saj predstavljamo novega trenerja. Za to sezono smo imeli visoke cilje, za nami je dober prestopni rok, ni pa bilo dobre igre in dobrih rezultatov. Odločili smo se za menjavo trenerja, nismo pa pričakovali, da lahko dobimo trenerja, ki je pred nekaj meseci osvojil prvenstvo. Morda je bila to usoda ali pa božje darilo, da je bil na voljo. Kemija je bila nemudoma zelo dobra. Mi verjamemo v trenerja, on pa v nas. Mislim, da je pred nami dobra sezona."

Novega trenerskega izziva se veseli tudi Đalović, ki bo na klopi Maribora debitiral v soboto, ko v Ljudski vrt prihaja Mura. "V čast in zadovoljstvo mi je, da sem postal trener največjega in najtrofejnejšega kluba v Sloveniji. Hvala predsedniku, direktorju in vsem, ki so mi dali priložnost, da postanem trener Maribora. Hitro smo se dogovorili, imamo enake ambicije. Vem, kaj pomeni Maribor v slovenskem nogometu. Trenutno situacija ni dobra. Trdo bomo delali, se pripravljali in dali vse od sebe, da se stabiliziramo in vrnemo Maribor tja, kjer si zasluži biti, torej na sam vrh," je dejal Đalović.

nogomet maribor
