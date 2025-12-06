Maribor do 79. minute vodil z 2:0, nato izgubil proti Aluminiju

Mariborčani so že prvo obetavno akcijo kronali z golom. Po kombinirani akciji je Jan Repas že v četrti minuti zaposlil Ekvadorca Oscarja Zambrana, ki mu iz lepega položaja ni bilo težko doseči vodilnega zadetka.

Le minuto kasneje je zadišalo po drugem mariborskem golu po strelu z glavo Davida Pejičića, a se je z dobrim posredovanjem izkazal izkušeni gostujoči vratar Matjaž Rozman. V šesti minuti so prvič zagrozili tudi gosti, ko je po bliskovitem protinapadu Ivijan Svržnjak streljal mimo vrat.

Po krajšem zatišju je na tribunah stadiona Ljudski vrt znova završalo, ko se je v sijajni priložnosti znašel Repas, njegov strel s 13 metrov pa je v velikem slogu ubranil Rozman.

Kidričani so bili v zadnjem delu prve polovice tekme povsem enakovredni Mariborčanom, ki pa so v 40. minuti povišali na 2:0. V polno je zadel Ali Reghba, vloga asistenta pa je znova pripadla Repasu.