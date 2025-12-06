Svetli način
Nogomet

Maribor do 79. minute vodil z 2:0, nato izgubil proti Aluminiju

Maribor, 06. 12. 2025 17.06 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
8

Nogometaši Aluminija so v 18. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Maribor s 3:2. Mariborčani so do 79. minute vodili z 2:0, nato pa je sledil izjemen preobrat Kidričanov.

Mariborčani so že prvo obetavno akcijo kronali z golom. Po kombinirani akciji je Jan Repas že v četrti minuti zaposlil Ekvadorca Oscarja Zambrana, ki mu iz lepega položaja ni bilo težko doseči vodilnega zadetka.

Le minuto kasneje je zadišalo po drugem mariborskem golu po strelu z glavo Davida Pejičića, a se je z dobrim posredovanjem izkazal izkušeni gostujoči vratar Matjaž Rozman. V šesti minuti so prvič zagrozili tudi gosti, ko je po bliskovitem protinapadu Ivijan Svržnjak streljal mimo vrat.

Po krajšem zatišju je na tribunah stadiona Ljudski vrt znova završalo, ko se je v sijajni priložnosti znašel Repas, njegov strel s 13 metrov pa je v velikem slogu ubranil Rozman.

Kidričani so bili v zadnjem delu prve polovice tekme povsem enakovredni Mariborčanom, ki pa so v 40. minuti povišali na 2:0. V polno je zadel Ali Reghba, vloga asistenta pa je znova pripadla Repasu.

V 54. minuti je Reghba po desni strani lepo prodrl v kazenski prostor, a streljal mimo leve vratnice, le dve minuti kasneje pa se je na drugi strani igrišča v podobnem položaju znašel tudi Svržnjak, a se izid ni spremenil. Rezervist Isaac Tshipamba je takoj po vstopu v igro v 62. minuti zamudil lepo priložnost za povišanje izida, vendar je z 10 metrov streljal mimo leve vratnice.

Kidričani so v zadnjem delu uprizorili prvovrsten preobrat. V 79. minuti so znižali izid na 1:2, po uporabni globinski žogi Adriana Bloudka se je povsem sam pred domačim vratarjem Ažbetom Jugom znašel Vid Koderman in z natančnim strelom dosegel gol.

Isti igralec je bil znova dejaven tri minute kasneje, po njegovem strelu z 20 metrov pa je žoga švignila mimo desne vratnice Juga. V 84. minuti so Kidričani izpeljali kombinirano akcijo, po močnem in natančnem strelu z roba kazenskega prostora pa je zadel Behar Feta.

V izdihljajih tekme so Kidričani osvojili vse tri točke, zanje pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka poskrbel Nigerijec Wisdom Sule, ki je bil v pravem trenutku na pravem mestu za končnih 3:2.

Mariborčani so jesenski del ligaškega tekmovanja po porazu proti Kidričanom končali na drugem mestu. Vodilni Celjani imajo - ob tekmi manj - trenutno devet točk prednosti pred Mariborčani, tolikšen zaostanek imajo tudi tretjeuvrščeni Koprčani, ki so v petek na Bonifiki ugnali zadnjeuvrščene Domžalčane z 2:1.

Izidi, Prva liga Telemach, 18. krog:

- petek, 5. december:

Koper - Domžale 2:1 (1:1)

- sobota, 6. december:

Maribor - Aluminij 2:3 (2:0)

17.30 Kalcer Radomlje - Mura

- nedelja, 7. december:

15.00 Bravo Big Bang - Olimpija

17.30 Celje - Primorje

nogomet prva liga telemach maribor aluminij
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gogi_
06. 12. 2025 19.08
maribor bo vedno le maribor in nic vec. Obmejno mestece z populacijo ki izgublja identiteto slovenskega naroda. Povelicevali ste sepavca tavaresa ki je glavni krivec za odhod gosooda Zahovica ,sedaj pa mu postavite se en spomenik. Se na Stajerskem niste prvi ,kaj sele v ligi. matbor samponjon vlozeni.
ODGOVORI
0 0
PanAm
06. 12. 2025 18.35
+7
Se ne čudim, ko gledam te uvožene nogometaše, žalost na celi črti.....🤔
ODGOVORI
7 0
eddy
06. 12. 2025 18.34
+1
Še dobr da imamo tolk smotane nasprotnike, da se utrujenost, poškodbe, natrpan urnik sploh ne poznajo...sicer pa to ni izgovor za zelo slabo igro/formo celjanov zadnje tekme
ODGOVORI
1 0
antimilan
06. 12. 2025 18.31
+4
Dvignimo roke gorrrr...
ODGOVORI
5 1
Šumsko voče
06. 12. 2025 18.01
+6
Mariborski🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
6 0
Uporabnik1838526
06. 12. 2025 17.53
+8
Omg stave
ODGOVORI
8 0
zmerni pesimist
06. 12. 2025 17.38
+4
Ni zahoviča ki so ga nagnali
ODGOVORI
5 1
Sirhakel7
06. 12. 2025 17.23
+10
Jao jao Maribor.... Pred leti so bili na tako lepi poti, da postanejo primer vzornega kluba ne samo tukaj ampak v celotni regiji, danes jih pa šolajo razne Grosuplje pa Aluminiji ipd.. Ne razumem, kako so lahko tako padli... Ne poznam sicer ozadja, ampak nekaj mora biti gnilega v klubu...
ODGOVORI
10 0
