Visoka zmaga Maribora, Domžalam točka v boju za obstanek

Nogometaši Maribora so v 32. krogu Prve lige Telemach s 4:0 premagali Radomlje in se utrdili na drugem mestu. Domžale so v boju za obstanek vknjižile točko proti Primorju (1:1).

Izbranci Boštjana Cesarja so v Ljudskem vrtu gostili ekipo, proti kateri so imeli vijolični v zadnjem obdobju kar precej uspeha. Nenazadnje so Mariborčani na prejšnjih treh medsebojnih tekmah Radomljane dvakrat premagali in enkrat z njimi remizirali, tokrat pa so v drugem polčasu naredili dovolj za novo slavje. Maribor zdaj na drugem mestu za vodilno Olimpijo zaostaja za devet točk, Radomlje, ki Štajercev niso premagale vse od začetka sezone 2022/23, ostajajo osme. V uvodnih minutah sta imeli obe ekipi po eno nevarnejšo akcijo z zaključnima streloma, ki pa nista bila dovolj dobra za spremembo izida. Na domači strani je poskusil Žiga Repas, pri gostih pa Matej Malenšek. Prav ta pa je imel v 15. minuti izjemno priložnost za vodstvo Radomljanov, saj je prišel do neoviranega strela na vsega petih metrih, a je žogo slabo zadel in jo poslal čez gol. V 25. minuti pa so bili tudi Mariborčani blizu vodilnemu zadetku, najprej je z devetih metrov sprožil Hilal Soudani, izkazal se je Samo Pridgar, odbito žogo pa je iz sicer težkega položaja Benjamin Tetteh z glavo poslal v vratnico. Na drugi strani je v 31. minuti v osrčju kazenskega prostora spet do strela prišel Malenšek, a ga je izvedel prešibko. Za njim pa je preslabo svoj posel opravil še Nino Kukovec.

Žiga Repas je bil prvi, ki je streljal v drugem polčasu, vendar je žogo poslal točno v Pridgarjevo naročje. Zato pa je bil v 52. minuti natančnejši Omar Rekik, ki je z glavo unovčil podajo Aneja Lorbka z desne strani na drugo vratnico. Tri minute pozneje je bilo že 2:0, potem ko se je v kazenskem prostoru dobro znašel Soudani za svoj deveti gol sezone. V 61. minuti je Tetteh rinil proti vratom Radomelj, na koncu pa je bil uspešnejši Pridgar, je pa Tetteh v 69. minuti podal do Kaija Meriluota, ki je potem sam prišel pred radomeljskega vratarja in ga rutinirano ugnal, a je bil Tetteh pri sprejemu žoge v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 2:0. Meriluoto je regularen zadetek dosegel v 74. minuti, potem ko je iz bližine poslal žogo v mrežo po podaji Alija Reghbe z desne strani. Zatem je dvakrat neuspešno streljal Andre Sousa, v 86. minuti pa je 17-letni Nejc Viher dosegel svoj prvoligaški prvenec, potem ko je za 4:0 zadel iz bližine.

Domžalčani niso uspeli unovčiti številčno premoč

Domžalčani so zamudili lepo priložnost, da bi se vsaj začasno na lestvici z zadnjega povzpeli na predzadnje mesto, saj so proti Primorju imeli več kot pol ure igralca več. A tega niso znali izkoristiti, tako da s 24 točkami ostajajo na zadnjem mestu, točko za Nafto, ki ima še tekmo v dobrem. Domžalčani so bili prvi, ki so zagrozili, ko je v osmi minuti Luka Kambič sprožil z 20 metrov z desne strani in le za malo zgrešil. Tri minute pozneje pa so gostitelji tudi povedli, ko je odbito žogo Josipa Posavca v mrežo z dobrih 10 metrov pospravil Mark Strajnar. Zatem so Ajdovci nanizali nekaj obetavnih napadov, še najnevarnejši je bil Haris Kadrić v 19. minuti iz bližine. V 22. minuti je od daleč poskusil Nik Jermol, izkazal pa se je Lovro Štubljar, igralec Primorja pa je močno sprožil tudi v 26. minuti, takrat pa je bil premalo natančen.

V 36. minuti pa so Ajdovci izenačili. Svoj šesti gol sezone je dosegel Kadrić, ki je s strelom z glavo z roba kazenskega prostora izkoristil nesporazum pri branjenju Štubljarja in Nina Milića. Njuni soigralci pa so v 44. minuti izpeljali dober napad, ki ga je z zaporednima streloma končal Luka Mlakar, obakrat pa je dvoboj z njim dobil Posavec. Za prvo resnejše razburjenje v drugem polčasu je poskrbel Jermol, saj je v 59. minuti dobil rdeči karton, potem ko je sicer nenamerno stopil na gleženj tekmeca. Ajdovci so tako nadaljevali z deseterico, številčno premoč pa bi kaj lahko v 65. minuti unovčil Mlakar, vendar je njegov strel z glavo znova ustavil Posavec. Strateg Primorja Milan Anđelković je še naprej vztrajal z dvema napadalcema, a je tudi s takšno postavo ajdovska zasedba preprečevala Domžalam kakršne koli nevarne akcije, pet minut pred koncem pa je vendarle bolj zaprl postavitev, ko je Kadrića zamenjal z Alexandrom Stožiničem. V 90. minuti je sicer Tarik Čandič skorajda zadel lastna vrata, nato pa Danijel Šturm žogo poslal čez gol, a so rdeče-črni znali do konca ob igralcu manj ohraniti vsaj točko.

