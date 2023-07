Maribor do visoke uvodne zmage

Mariborčani so po težavah v uvodnem krogu kvalifikacij evropske konferenčne lige proti malteški Birkirkari, ki so jih sicer uspešno rešili, zelo prepričljivo začeli novo državno prvenstvo. Radomlje, ki lani niso izgubile zadnjih 11 prvenstvenih tekem, letos pa jih na začetku zaradi kazni ne sme voditi trener Oliver Bogatinov, so povsem nadigrali in s tremi goli Arnela Jakupovića in enim Jana Repasa zanesljivo zmagali. Radomlje so lani v prvem krogu z zmago v Mariboru napovedale krizo takrat še aktualnega prvaka, ki ni nastopil v najmočnejši zasedbi. Tokrat mariborski trener - letos je prvenstvo na klopi začel Damir Krznar, pred novim evropskim izzivom ni zamenjal skoraj celotne enajsterice, vseeno pa je nekaj nogometašev pustil na klopi, nekaj pa jih je manjkalo zaradi poškodb.

Vsekakor pa so tisti, ki so dobili priložnost, tekmece vzeli mnogo bolj resno kot na uvodu lanske sezone. O tem priča tudi pritisk v prvih minutah, ko so si tudi pripravili tri lepe priložnosti. Najlepšo v tretji Ivan Brnić, ki ni izkoristil poigravanja domače obrambe. Marin Laušić je pred kazenskim prostorom namreč ukradel žogo Vicku Ševlju, podal žogo do hrvaškega rojaka, ta je z leve strani neoviran prišel pred domačega vratarja Luko Baša, ki pa je dobil medsebojni dvoboj. Baš se je izkazal tudi po strelu Itsukija Urate, Marku Božiću, nekdanjemu igralcu Radomelj, pa je strel blokirala že obramba.

Radomljani so tako preživeli napade Mariborčanov, za nekaj časa umirili igro, nekajkrat tudi prišli pred tekmečeva vrata, a prave priložnosti si niso priigrali. Mariborčani so še naprej imeli terensko premoč, ki so jo v 28. tudi oplemenitili z vodstvom. Predložek Martina Milca z desne strani je iz neposredne bližine izkoristil Jakupović.