Maribor v 1. krogu z islandskim Valurjem: 'Zadovoljni, a moramo biti spoštljivi'

Prva tekma bo 9. ali 10. julija na Islandiji, povratni dvoboj pa bo 16. ali 17. julija v Sloveniji. Ob 15.30 bo v Nyonu na sporedu še žreb 1. kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. V tem tekmovanju bodo slovenske barve zastopali Olimpija, Domžale in Mura. "Žreb je takšen, kakršen je. Prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti in je izredno pomembna za slovenska moštva v evropskih kvalifikacijah, je - samozavest, samozavest, samozavest. Pri NK Maribor pa je enakega pomena tudi pravilo, da je podcenjevanje strogo prepovedano, ne glede na to, da smo v tem dvoboju favoriti. Če bomo te segmente dali skupaj, gremo naprej. Samozavestno in brez podcenjevanja bo naša osnova za kvalifikacije ter za vsako tekmo posebej," je bil prvi odziv Zlatka Zahoviča, športnega direktorja NK Maribor.

"Ker je bil v tej ožji skupini tudi bistveno močnejši nasprotnik za 1. krog, prvak Poljske, smo lahko zadovoljni z žrebom, toda moramo biti zelo spoštljivi do tekmeca, ki je prvak Islandije. Lani smo že imeli izkušnjo z islandskim prvakom, pozitivno, v tistih obeh tekmah smo pokazali več kvalitete, vendar predvsem zaradi spoznanja, da smo bili zelo dobro pripravljeni na dvoboj. Takšno načelo velja tudi tokrat, trenutni podatki so nam na voljo, osnovne informacije o moštvu Valurja imamo, sledi še natančna analiza. S tem je konec debate o žrebu, začenja pa se temeljita priprava na otvoritev sezone," pa je dodal trener vijoličastih Darko Milanič.

Že v sredo žreb 2. kroga

Na sedežu Uefe bo Maribor v bobnu še enkrat. V sredo bo namreč opravljen tudi žreb 2. kvalifikacijskega kroga. Nekaj minut po 12. uri bo znano, s kom se bo zmagovalec para Valur/Maribor pomeril v nadaljevanju tekmovanja.

Slovan Bratislava, za katero igrata dva slovenska nogometaša, in sicer Andraž Šporar in Kenan Bajrić, bo v 1. krogu igral s Sutjesko Nikšić. Uroš Korun se bo v dresu Piasta Gliwice pomeril z ekipo Bate Borisov. Miha Blažič (Ferencvaroš) se bo pomeril z Ludogorcem.

Pari 1. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov:

Valur Rejkjavik - Maribor

Bate Borisov - Piast Gliwice

Dundalk - Riga

Helsinki - Torshavn

Linfield - Rosenborg

F91 Dudelange - Valletta

Šerif Tiraspol - Saburtalo

Celtic Glasgow - Sarajevo

Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšić

Partizani Tirana - Qarabag

Ludogorec Razgrad - Ferencvaroš

Astana - Cluj

Ararat-Armenia - AIK Solna

Südüva - Crvena zvezda

Nomme Kalju - Škendija

The New Saints - zmagovalec turnirja v Prištini (Lincoln Red Imps,

Santa Coloma, Tre Penne in Feronikeli)