Maribor dobil zahtevnega nasprotnika v kvalifikacijah za Ligo prvakov

Obenem pa je Mariborčanom dodaten žreb namenil še status morebitnega srečnega poraženca: zaradi neenakega števila klubov v kvalifikacijah v obeh poteh elitnega tekmovanja so namreč izžrebali dva para, iz katerih poraženec ne bo izpadel v kvalifikacije za konferenčno ligo, temveč bo vseeno napredoval v naslednji krog teh kvalifikacij. Ta srečna para sta Helsinki - RFS in Maribor - Šahtjor Soligorsk.

Slovenski prvaki so imeli sicer status nosilca v prvem bobnu, od možnih tekmecev (črnogorska Sutjeska Nikšić, Šahtjor, kazahstanski Tobol, armenski Pjunik in Tirana) pa so nato dobili belorusko ekipo.

Skupno je bilo v žrebu 29 klubov, razdeljenih v tri kakovostne bobne, švedski Malmö je za nasprotnika dobil zmagovalca predkvalifikacij.

Pari 1. kroga kvalifikacij lige prvakov:

Pjunik - CFR 1907 Cluj

Maribor - Šahtjor Soligorsk

Ludogorec - Sutjeska

Duddelange - Tirana

Tobol Kostanaj - Ferencvaros

Malmö - zmagovalec predkvalifikacij

Ballkani - Žalgiris Vilnius

Helisnki - RFS

Bodo/Glimt - KI

The New Saints - Linfield

Shamrock Rovers - Hibernian

Lech Poznanj - Karabag

Shkupi - Lincoln Red Imps

Zrinjski - Šerif Tiraspol

Slovan Bratislava - Dinamo Batumi