Tanrivermis vesel prve zmage na klopi Maribora, brez zloma pri Mbini

Nogometaši Maribora so v drugem krogu Prve lige Telemach premagali Domžalčane (2:1), ki so Štajercem nudili dober odpor v zahtevnih pogojih. Po tekmi so v obeh taborih delovali zadovoljno – Mariborčani z zmago in tremi točkami, Domžalčani pa s predstavo proti favoriziranemu tekmecu.

Maribor je po porazih s Celjem in madžarskim Paksijem na tretji tekmi sezone prišel do prve zmage. Vijolice so slavile v Domžalah. Za vodstvo je v 38. minuti poskrbel Žiga Repas, a je rezultat ekspresno izenačil Haris Vučkić. Na začetku drugega polčasa je stvari na svoje mesto postavil Sheyi Ojo, ki je uspešno izvedel enajstmetrovko.

"Pomembna zmaga. Zelo sem vesel zaradi fantov in njihovega velikega truda. Po naporni gostujoči evropski tekmi ni bilo lahko, ampak igralci so se dobro odrezali. Veseli smo treh točk," je po tekmi dejal mariborski strateg Tugberk Tanrivermis, ki se je ob tem še zahvalil navijačem za podporo.

Tugberk Tanrivermis

Turek na klopi Maribora je bil zadovoljen z vstopom v obračun, malo manj pa z nadaljevanjem prvega dela igre. "Prvih 10 minut smo imeli vse pod nadzorom. Potem smo jim dopustili preveč prostora, kar se ne bi smelo zgoditi. Drugi polčas smo začeli s pravo miselnostjo. Lahko bi zadeli še tretjič in odločili tekmo, kar pa nam ni uspelo. V končnici smo se preveč pomaknili v obrambno cono, česar si nismo želeli, a smo dobro opravili nalogo."

Mbina na srečo brez zloma

Navijače Maribora je zaskrbela poškodba Orpheja Mbine, ki je moral že v deveti minuti po grdem trku z Luko Kambičem zapustiti igrišče. Zdelo se je, da si je zlomil obrazno kost, a so pregledi v UKC Maribor prinesli dobre novice, saj ni bilo videti zloma. Mbina bo tako morda znova med kandidati za nastop že v četrtek, ko Mariborčane čaka povratna tekma s Paksijem.

Orphe Mbina

Težave s poškodbo je imel tudi Žiga Repas, ki je ob polčasu ostal v garderobi, medtem ko sta tekmo po 45 minutah zaradi taktične odločitve končala György Komaromi in Gregor Sikošek. "Ampak vsi so se dobro odrezali," dodaja Tanrivermis.

Trener Domžal: Bili smo enakovredni

Turški trener je Domžale označil za dobro ekipo z nadarjenimi igralci, ki so dobro tehnično podkovani. V to verjame tudi novi trener Rumene družine Emilio Milan. "Prepričan sem, da smo imeli veliko dobrih trenutkov. Tako moramo nadaljevati, gremo v pravo smer. Igrali smo proti velikemu tekmecu in bili enakovreden nasprotnik."

Tudi nekdanji član Maribora Marcel Lorber, ki si zdaj kruh služi v Domžalah, je bil zadovoljen s predstavo svojih soigralcev. Vezist iz Rogaške Slatine je sicer spravil žogo za hrbet Ažbeta Juga, a je bil zadetek razveljavljen. "Seveda bi bilo super, če bi zadel in če bi zmagali. To bi potrdilo našo dobro igro. Toda vseeno sem zadovoljen s predstavo, nogomet vedno vrača."

